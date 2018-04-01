网友点赞洛阳“市民之家”：复印费仅为每张一角钱

“市民之家复印费真是良心价，谁去谁知道，赞了！”昨日，一名网友前往洛阳“市民之家”办理车辆年审业务，在商务中心复印身份证时，仅花费了一角钱，称赞之余，他将此事发布至网络，引起了很多网友的关注。

“市民之家复印费真是良心价，谁去谁知道，赞了！”昨日，一名网友前往洛阳“市民之家”办理车辆年审业务，在商务中心复印身份证时，仅花费了一角钱，称赞之余，他将此事发布至网络，引起了很多网友的关注。

今日，洛阳网记者针对此事至“市民之家”进行走访。上午10时许，在3楼东北角设置的商务中心内，前来复印材料的市民络绎不绝，得知复印费仅为每张一角钱时，大多人都很吃惊。

“我平时经常复印材料，最少也要五角钱一张，这里才收一角钱一张，相当便宜！而且除了现金，还支持微信、支付宝支付，真的很方便。”市民韩先生说，自己来“市民之家”办理房屋过户业务，有些材料缺少复印件，他通过咨询台得知商务中心可以复印，但没想到复印10份材料，才花费了一元钱。

市行政服务中心副调研员褚红介绍，通常群众办理业务，都需要提前准备好本人身份证、户口簿及相关材料的复印件，为了给群众办事提供便利，“市民之家”在一、三、四、五、六层的商务中心内均设置了复印点，且收费仅为一角钱一张。(记者 郭瑛)