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洛阳：牡丹花开惠民生
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 人民网河南频道 2018-04-18 13:13

　　慎志远 摄

　　看牡丹，门票每张省30元；看马戏表演，票价七折；买牡丹瓷，八折优惠。周末从洛阳游玩回来，郑州人甄帅直叹想不到“出去玩，政府还补钱，整整比前年省了快500元。”

　　“你消费，我补贴。”今年的牡丹节，洛阳诚意满满。洛阳市政府拿出300万元对文化消费进行补贴，涵盖牡丹节期间所有文艺演出、文化产品。市民、游客关注“文惠洛阳”领取电子消费劵，到全市200家文化消费联盟企业消费，享受20%—30%政府优惠补贴。

　　“文化消费有补贴只是洛阳牡丹节‘红包’之一。”洛阳市旅发委副主任路毅说，洛阳市还推出了免费看牡丹、餐饮住宿停车费控涨幅、环城高速豫C车辆免费通行等多个礼包，让市民游客都能开心赏花游玩。

　　春光里，行走洛阳，闻到的是牡丹的花香，感受到的却是满满的获得感。

　　“今年的牡丹节更亲民。以前感觉更侧重旅游经济，今年都是给老百姓的福利。”洛阳市民贺婷说，最直接的感受是门票降了。往年节会期间旅游年票禁用，今年畅游所有牡丹园。票价从60元一张降为30元。“好几个公园直接就免费了，外地的朋友来看花，人再多也毫无压力。”“铛铛……铛铛……”牡丹节期间，洛阳街头多出不少“民国风”有轨电车。这种新型公交是洛阳市牡丹节期间新启用的纯电动公交车，票价与普通线路相同。现代与复古结合，为乘客带来舒适的乘车体验。

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[ 责任编辑：张惟一（见习）]
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