当初TA为理想奔赴远方，当走过世界，TA为初心回到这里。你为什么一直在洛阳？

当初TA为理想奔赴远方，当走过世界，TA为初心回到这里。你为什么一直在洛阳？ 20余岁的我们 一心认定自己属于北、上、广、深 同世界交手，驰骋人生疆场 当繁华看尽，当奔腾落定 才发现 故乡的根脉早已 深入骨髓 当夜幕拉上城市的窗帘 多少人用他乡的灯红酒绿 麻醉疲惫的身体 但清醒的独夜 最难克制是对 故乡的思念 曾经年少 你说 人生是一场不停辗转的旅程当岁月把青丝漂染成白 当眼角鱼尾纹渗透肌肤 你说 故乡，才是最好的停靠 有多少地方可以选择 可你没去 将热情注入脚下的热土 于平凡的日子创造美好诗意 在城市风雨变迁中 你选择与城守望相助 摩天大楼的纪录在不断刷新， 但永远无法和历史建筑文化遗产比高 龙门石窟、明堂、白马寺······ 还有迷恋至深的清晨鲜汤 都是洛阳留给我们的宝贵财富 也是我们恒久景仰的 不老风景 建业·尊府致敬城市美好 眷注洛阳温度 森女、精英、游子 匠人、白领、故人 六个不同的洛阳人 六种不同的情怀 寻源城市根脉 洛阳首部人文大片 明日上映 请明日关注洛阳网微信公众号、洛阳圈儿微信公众号。 洛阳首部人文大片 明日上映，敬请期待