九三学社中央副主席兼秘书长印红来洛调研

昨日，九三学社中央副主席兼秘书长印红来洛，调研九三学社洛阳市委机关能力建设等工作。 昨日，九三学社中央副主席兼秘书长印红来洛，调研九三学社洛阳市委机关能力建设等工作。 近年，九三学社洛阳市委持续推动机关能力建设，通过建章立制、谋划载体、搭建平台等举措，谋划、部署、推进社务工作的能力进一步提升，2015年被九三学社中央确定为全国首批机关能力建设试点单位，并连续3年荣获九三学社河南省委机关建设先进单位称号。印红对九三学社洛阳市委的各项工作给予充分肯定。她强调，要继续坚持以提升参政议政能力和水平为中心，切实提升谋划工作的预见性和科学性、执行工作的主动性和创造性，加强机关能力建设，提升参政议政水平，为服务地方经济社会发展贡献新的力量。 九三学社河南省委专职副主委陈志民，市政协副主席、九三学社市委主委肖宏滨等参加调研。 （洛阳日报记者 李梦龙 通讯员 马梦茜）