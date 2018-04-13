洛阳市老干部工作会议召开

昨日，全市老干部工作会议召开，深入学习贯彻党的十九大精神，贯彻落实全省老干部工作会议和全市组织工作会议精神，总结2017年工作，安排今年任务。

昨日，全市老干部工作会议召开，深入学习贯彻党的十九大精神，贯彻落实全省老干部工作会议和全市组织工作会议精神，总结2017年工作，安排今年任务。

会议指出，要深入学习习近平总书记关于老干部工作的重要指示精神，准确把握新时代老干部工作的定位和方向，推动全市老干部工作高质量开展。要主动融入新时代党的建设大局，切实加强离退休干部队伍政治建设、思想建设和党组织建设，坚持把政治建设摆在首位，引导广大离退休干部自觉做到“两个坚决维护”，引导广大老同志做习近平新时代中国特色社会主义的坚定信仰者、忠诚实践者。

会议强调，要树牢精准服务理念，带着责任和感情服务，重视解决特殊困难和问题，加强学习活动阵地建设，不断提升离退休干部服务质量。要围绕“增添正能量·共筑中国梦”主题深化开展正能量活动，紧贴中心大局、精心设计载体、注重典型引领，更好地发挥离退休干部作用。要着力提升专业素养，持续推进作风建设，打造高素质、专业化的老干部工作队伍，不断开创全市老干部工作新局面。

市委常委、组织部部长何伟等出席会议。（洛阳日报记者 李梦龙）