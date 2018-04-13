第八届中原智库论坛在洛阳举办

昨日，以“推动河南高质量发展”为主题的第八届中原智库论坛在洛举办。

昨日，以“推动河南高质量发展”为主题的第八届中原智库论坛在洛举办。

本届论坛由省社会科学院、省政府发展研究中心、洛阳理工学院联合主办。国务院研究室信息研究司司长刘应杰，中国社会科学院学部委员、中国区域经济学会会长金碚，中国社会科学院工业经济研究所区域经济室主任、中国区域经济学会副会长兼秘书长陈耀，以及来自中国社会科学院、河南省社科院等高校和研究机构的近200名专家学者汇聚一堂，围绕高质量发展的区域政策、实施创新发展战略、实施乡村振兴战略、服务中原经济区国家战略等话题进行主旨发言和专题研讨。

与会专家学者纷纷表示，河南已经迈向高质量发展的新征程，要充分发挥新型智库作用，把智慧和力量凝聚到推动河南高质量发展的各项任务上来，为决胜全面建成小康社会、开启新时代河南全面建设社会主义现代化新征程作出积极贡献。此次论坛在洛召开，将为洛阳加快建设中原城市群副中心城市、推动高质量发展提供有益借鉴。

省委宣传部常务副部长苏长青，省政府发展研究中心主任谷建全，市委常委、宣传部部长杨炳旭等参加相关活动。（洛阳日报记者 郭秩铭/文 洛阳网见习记者 徐文波/图 通讯员 赵燕昌）