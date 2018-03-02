“洛阳市第四批文物保护单位”之甘棠遗址

在我市公布的第四批文物保护单位名单中，宜阳县香鹿山镇甘棠村占了两个，一个是咱们前面讲过的召伯听政处碑，另一个是甘棠遗址。

九曲城夯土遗迹

在我市公布的第四批文物保护单位名单中，宜阳县香鹿山镇甘棠村占了两个，一个是咱们前面讲过的召伯听政处碑，另一个是甘棠遗址。

甘棠遗址位于甘棠村北高台上，洛阳市文物考古研究院对甘棠村西北的高台进行了考古勘探，“共发现夯土区9处……这些夯土遗迹极有可能与文献中记载的九曲城相关”。

甘棠遗址就是这个九曲城。

1 从甘棠县到九曲城

九曲城的故事，要和甘棠县的故事穿插着讲。

因为召伯在甘棠树下听政的缘故，历史上，宜阳县曾被称为甘棠县。

甘棠县始置于公元537年，史载，其年，“置宜阳郡，辖宜阳、南渑池、金门三县。另设甘棠县，属新安郡”。不过，当时甘棠县的县治在现宜阳县城，离甘棠村还有一段距离。

公元538年，西魏朝廷派侯景带兵攻陷甘棠县。公元544年，为了军事需要，侯景在甘棠村附近修建九曲城。公元604年，甘棠县被改名为寿安县，治所仍在今天的宜阳县城。公元617年，寿安县治所被移至九曲城。

评书《隋唐演义》好多人都听过，秦叔宝、程咬金好多人都熟悉。隋末天下大乱时，就在九曲城，这两个王世充的部下投降为唐将。

2 从甘棠驿到甘棠馆

甘棠驿，旧的《宜阳县志》中记载：“古甘棠驿站遗址在今县城西北的胜因寺……”

胜因寺早已不见，明代王邦瑞的《题甘棠驿》读来令人感慨：“旧驿今为寺，红尘已入空……夜来重感慨，岸帻(zé)坐松风。”

甘棠馆即甘棠宫，是皇帝的行宫。《读史方舆纪要》中曰：“显仁宫，在故寿安城内。隋置，自西京幸东都，以此为中顿。亦曰甘棠宫。”

甘棠宫的面貌，我们只能从时人所写的诗中想象，如唐代刘禹锡写道：“公馆似仙家，池清竹径斜。山禽忽惊起，冲落半岩花。”

3 期待“萧萧红叶满山庄”

既然说到了甘棠村，就不能不说甘棠树。

明代赵蟠有一首诗说：“连昌歌吹变蛙鸣，盖世留侯墓已平。惟有甘棠千万树，至今不改旧时名。”你看，至少在赵蟠所处的时代，甘棠村的甘棠树依然郁郁葱葱。

到了清雍正年间，就是另一番景象了。当时的河南知府张汉在《召伯甘棠记》里说：“至于今，棠之树已不存矣！”

甘棠树难觅踪影，张汉感到惋惜，于是补种，“张郡守宜阳县甘棠寨补植十三株，以昭古迹”。

甘棠村的甘棠树又多了起来，到清嘉庆年间，宜阳县知县赵铭彝经过甘棠村时，写了这样一首诗：“弯环十里过甘棠，水碧沙清路正长。为问当年听政处，萧萧红叶满山庄。”

现在召伯文化广场上种了100多株甘棠树，甘棠村召伯文化研究会会长张长升带记者到广场上参观，甘棠树花期已过，树叶苍翠，映衬得广场上的召伯听政处碑愈加高大。

“镇里已做出规划，要建一个数百亩的农业观光园，里面分区栽种甘棠树、苹果树、樱桃树……”（洛阳晚报记者 陈旭照 通讯员 李明 文/图）