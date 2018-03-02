洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 百科 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

“洛阳市第四批文物保护单位”之甘棠遗址
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 经典洛阳 > 河洛广记  来源： 洛阳网—洛阳晚报 2018-04-18 09:21

九曲城夯土遗迹

　　在我市公布的第四批文物保护单位名单中，宜阳县香鹿山镇甘棠村占了两个，一个是咱们前面讲过的召伯听政处碑，另一个是甘棠遗址。

　　甘棠遗址位于甘棠村北高台上，洛阳市文物考古研究院对甘棠村西北的高台进行了考古勘探，“共发现夯土区9处……这些夯土遗迹极有可能与文献中记载的九曲城相关”。

　　甘棠遗址就是这个九曲城。

　　1 从甘棠县到九曲城

　　九曲城的故事，要和甘棠县的故事穿插着讲。

　　因为召伯在甘棠树下听政的缘故，历史上，宜阳县曾被称为甘棠县。

　　甘棠县始置于公元537年，史载，其年，“置宜阳郡，辖宜阳、南渑池、金门三县。另设甘棠县，属新安郡”。不过，当时甘棠县的县治在现宜阳县城，离甘棠村还有一段距离。

　　公元538年，西魏朝廷派侯景带兵攻陷甘棠县。公元544年，为了军事需要，侯景在甘棠村附近修建九曲城。公元604年，甘棠县被改名为寿安县，治所仍在今天的宜阳县城。公元617年，寿安县治所被移至九曲城。

　　评书《隋唐演义》好多人都听过，秦叔宝、程咬金好多人都熟悉。隋末天下大乱时，就在九曲城，这两个王世充的部下投降为唐将。

　　2 从甘棠驿到甘棠馆

　　甘棠驿，旧的《宜阳县志》中记载：“古甘棠驿站遗址在今县城西北的胜因寺……”

　　胜因寺早已不见，明代王邦瑞的《题甘棠驿》读来令人感慨：“旧驿今为寺，红尘已入空……夜来重感慨，岸帻(zé)坐松风。”

　　甘棠馆即甘棠宫，是皇帝的行宫。《读史方舆纪要》中曰：“显仁宫，在故寿安城内。隋置，自西京幸东都，以此为中顿。亦曰甘棠宫。”

　　甘棠宫的面貌，我们只能从时人所写的诗中想象，如唐代刘禹锡写道：“公馆似仙家，池清竹径斜。山禽忽惊起，冲落半岩花。”

　　3 期待“萧萧红叶满山庄”

　　既然说到了甘棠村，就不能不说甘棠树。

　　明代赵蟠有一首诗说：“连昌歌吹变蛙鸣，盖世留侯墓已平。惟有甘棠千万树，至今不改旧时名。”你看，至少在赵蟠所处的时代，甘棠村的甘棠树依然郁郁葱葱。

　　到了清雍正年间，就是另一番景象了。当时的河南知府张汉在《召伯甘棠记》里说：“至于今，棠之树已不存矣！”

　　甘棠树难觅踪影，张汉感到惋惜，于是补种，“张郡守宜阳县甘棠寨补植十三株，以昭古迹”。

　　甘棠村的甘棠树又多了起来，到清嘉庆年间，宜阳县知县赵铭彝经过甘棠村时，写了这样一首诗：“弯环十里过甘棠，水碧沙清路正长。为问当年听政处，萧萧红叶满山庄。”

　　现在召伯文化广场上种了100多株甘棠树，甘棠村召伯文化研究会会长张长升带记者到广场上参观，甘棠树花期已过，树叶苍翠，映衬得广场上的召伯听政处碑愈加高大。

　　“镇里已做出规划，要建一个数百亩的农业观光园，里面分区栽种甘棠树、苹果树、樱桃树……”（洛阳晚报记者 陈旭照 通讯员 李明 文/图）
[ 责任编辑：崔利利]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·[健康]食物嚼碎后“喂”给孩子， 竟然喂的都是病菌？
  • ·[健康饭后喝酸奶真能减肥？错了！可能变更胖……
  • ·[健康]包装上带这六个字的食品，一定要少吃
    		•
    洛阳60后女驴友 徒步穿越尼泊尔
    洛阳60后女驴友 徒步穿越尼泊尔
    洛阳60后女驴友 徒步穿越尼泊尔
        网上召集驴友，自由行22天，徒步穿越尼泊尔……日常生活中，我们似乎很难将这些与“60后”的女性联系在一起...
  • ·时节正好，婆媳一同旅行可好？
  • ·老年人学开车 没有想象的那么难
  • ·三只兔子一台戏
    		•
     
    		 
    新闻排行
  • 第十二届中国（河南）国际投资贸易洽...
  • 故宫博物院藏牡丹题材文物特展明日开...
  • 洛阳中心城区绿化生态建设着力增量提...
  • 洛阳六旬老人考入北影 终圆“影视梦”
  • 城市书房，洛阳市民的“精神粮仓”
  • 提醒！执法记录仪记录“罪行” 车窗抛...
  • 刘宛康主持召开市政府常务会议 研究经...
  • 洛阳一拖集团：转型升级处处新
  • 长廊绿装 都市风景
  • 嵩县15岁女孩陪父抗癌 网上筹款只为让...
    		•
    百姓呼声
    洛阳地铁3号线正开展规划方案的研究工作
    咨询：还款账户如何追加媳妇的公积金账号
    精彩图片
    洛阳中心城区绿化生态...
    王城公园近万株牡丹进...
    长廊绿装 都市风景
    故宫博物院藏牡丹题材...
    精彩热帖

    春天的乡村

    飞车魅影

    兴洛湖公园随拍

    大美洛阳 国色天香
    /美如仙境的新疆喀纳斯秋色
    /美如仙境的新疆喀纳斯秋色
    /国庆阿尔山之旅
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南中冶律师事务所 张彦立 不良信息举报电话：（0379）65233605