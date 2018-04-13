洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 百科 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

19所港澳高校在河南招生 考生如有意向可提前准备
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2018-04-18 08:50

　　昨日，《洛阳晚报》记者从市招办获悉，今年将有19所港澳高校在河南招生，其中香港高校13所、澳门高校6所，招生模式分统招和单招两种。有意到港澳上大学的考生，可以提前准备。

　　香港高校采取2种招生模式

　　市招办普招科科长高冰南说，今年共有13所香港高校招收我省考生，采取统招、单招两种招生模式。

　　11所香港高校单招

　　香港大学香港科技大学香港理工大学

　　香港浸会大学岭南大学香港教育大学

　　香港公开大学香港演艺学院香港树仁大学

　　珠海学院恒生管理学院

　　考生须知

　　招生计划不分到省，考生报名和咨询事宜由招生学校负责。考生须参加普通高校招生全国统一考试，并按照香港高校的要求报名、参加学校单独组织的笔试和面试，学校根据考生高考成绩和该校对考生的单考成绩录取新生，7月7日前结束录取工作。凡被录取的考生，不再参加内地高校远程网上统一录取。

　　2所香港高校统招

　　香港中文大学

　　香港城市大学

　　考生须知

　　按照内地高校统一招生形式招生，由省招办统一公布招生计划，统一安排考生填报志愿，统一实行远程网上录取。这两所高校参加提前批次录取。

　　6所澳门高校在我省招生

　　今年在我省招生的澳门高校有6所：

　　澳门大学澳门科技大学

　　澳门理工学院旅游学院

　　澳门镜湖护理学院澳门城市大学

　　这6所高校均为院校单独招生，即招生计划不分到省，考生报名和咨询事宜由招生学校负责。

　　考生须知

　　参加普通高校招生全国统一考试的考生均可报考。有意报考者可于6月10日至30日登录澳门高校网站，按要求报名。学校依据考生高考成绩和该校相关要求录取新生。各校具体招生情况可登录澳门高等教育辅助办公室网站查询。

　　艺术类考生须参加省统考

　　“港澳高校艺术类专业招生除了要执行上述政策，还要执行河南普通高等学校艺术类招生实施办法。艺术类考生必须参加河南省艺术类专业统一考试，达到规定分数线者方可按艺术类考生填报志愿。”高冰南说，报考艺术类本科专业的考生，文化考试和专业考试成绩要分别达到河南省统一划定的艺术类本科录取文化控制分数线和艺术类本科录取专业控制分数线。

　　高冰南提醒，相较于内地高校，港澳高校具有更高的开放度，但学费较高。因此，考生是否报考港澳高校，要结合自己的学习成绩、家庭经济情况及能否适应港澳高校的学习和生活等综合考虑，审慎决定。详情可登录教育部阳光高考信息平台，点击“港澳高校招生”查询了解。（洛阳晚报记者 刘心）
[ 责任编辑：史戎戎]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·[健康]食物嚼碎后“喂”给孩子， 竟然喂的都是病菌？
  • ·[健康饭后喝酸奶真能减肥？错了！可能变更胖……
  • ·[健康]包装上带这六个字的食品，一定要少吃
    		•
    洛阳60后女驴友 徒步穿越尼泊尔
    洛阳60后女驴友 徒步穿越尼泊尔
    洛阳60后女驴友 徒步穿越尼泊尔
        网上召集驴友，自由行22天，徒步穿越尼泊尔……日常生活中，我们似乎很难将这些与“60后”的女性联系在一起...
  • ·时节正好，婆媳一同旅行可好？
  • ·老年人学开车 没有想象的那么难
  • ·三只兔子一台戏
    		•
     
    		 
    新闻排行
  • 第十二届中国（河南）国际投资贸易洽...
  • 故宫博物院藏牡丹题材文物特展明日开...
  • 洛阳中心城区绿化生态建设着力增量提...
  • 洛阳六旬老人考入北影 终圆“影视梦”
  • 城市书房，洛阳市民的“精神粮仓”
  • 提醒！执法记录仪记录“罪行” 车窗抛...
  • 刘宛康主持召开市政府常务会议 研究经...
  • 洛阳一拖集团：转型升级处处新
  • 长廊绿装 都市风景
  • 嵩县15岁女孩陪父抗癌 网上筹款只为让...
    		•
    百姓呼声
    洛阳地铁3号线正开展规划方案的研究工作
    咨询：还款账户如何追加媳妇的公积金账号
    精彩图片
    洛阳中心城区绿化生态...
    王城公园近万株牡丹进...
    长廊绿装 都市风景
    故宫博物院藏牡丹题材...
    精彩热帖

    春天的乡村

    飞车魅影

    兴洛湖公园随拍

    大美洛阳 国色天香
    /美如仙境的新疆喀纳斯秋色
    /美如仙境的新疆喀纳斯秋色
    /国庆阿尔山之旅
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南中冶律师事务所 张彦立 不良信息举报电话：（0379）65233605