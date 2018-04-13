19所港澳高校在河南招生 考生如有意向可提前准备

昨日，《洛阳晚报》记者从市招办获悉，今年将有19所港澳高校在河南招生，其中香港高校13所、澳门高校6所，招生模式分统招和单招两种。有意到港澳上大学的考生，可以提前准备。

昨日，《洛阳晚报》记者从市招办获悉，今年将有19所港澳高校在河南招生，其中香港高校13所、澳门高校6所，招生模式分统招和单招两种。有意到港澳上大学的考生，可以提前准备。

香港高校采取2种招生模式

市招办普招科科长高冰南说，今年共有13所香港高校招收我省考生，采取统招、单招两种招生模式。

11所香港高校单招

香港大学香港科技大学香港理工大学

香港浸会大学岭南大学香港教育大学

香港公开大学香港演艺学院香港树仁大学

珠海学院恒生管理学院

考生须知

招生计划不分到省，考生报名和咨询事宜由招生学校负责。考生须参加普通高校招生全国统一考试，并按照香港高校的要求报名、参加学校单独组织的笔试和面试，学校根据考生高考成绩和该校对考生的单考成绩录取新生，7月7日前结束录取工作。凡被录取的考生，不再参加内地高校远程网上统一录取。

2所香港高校统招

香港中文大学

香港城市大学

考生须知

按照内地高校统一招生形式招生，由省招办统一公布招生计划，统一安排考生填报志愿，统一实行远程网上录取。这两所高校参加提前批次录取。

6所澳门高校在我省招生

今年在我省招生的澳门高校有6所：

澳门大学澳门科技大学

澳门理工学院旅游学院

澳门镜湖护理学院澳门城市大学

这6所高校均为院校单独招生，即招生计划不分到省，考生报名和咨询事宜由招生学校负责。

考生须知

参加普通高校招生全国统一考试的考生均可报考。有意报考者可于6月10日至30日登录澳门高校网站，按要求报名。学校依据考生高考成绩和该校相关要求录取新生。各校具体招生情况可登录澳门高等教育辅助办公室网站查询。

艺术类考生须参加省统考

“港澳高校艺术类专业招生除了要执行上述政策，还要执行河南普通高等学校艺术类招生实施办法。艺术类考生必须参加河南省艺术类专业统一考试，达到规定分数线者方可按艺术类考生填报志愿。”高冰南说，报考艺术类本科专业的考生，文化考试和专业考试成绩要分别达到河南省统一划定的艺术类本科录取文化控制分数线和艺术类本科录取专业控制分数线。

高冰南提醒，相较于内地高校，港澳高校具有更高的开放度，但学费较高。因此，考生是否报考港澳高校，要结合自己的学习成绩、家庭经济情况及能否适应港澳高校的学习和生活等综合考虑，审慎决定。详情可登录教育部阳光高考信息平台，点击“港澳高校招生”查询了解。（洛阳晚报记者 刘心）