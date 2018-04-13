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关于开展人民建议专项征集活动的公告
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2018-04-18 08:50

　　为民办实事是市委、市政府坚持以人民为中心、保障和改善民生的重要举措，让广大群众享受更多更实惠的发展成果，不断提高群众生活质量和幸福指数是市委、市政府不懈努力的目标。为更好地倾听民声、收集民意、集中民智，广泛采纳社会各界和广大市民对我市惠民实事项目的意见和建议，使惠民实事更加贴近群众利益，更加符合广大群众愿望和要求，现面向全社会公开征集意见和建议。

　　一、征集内容

　　重点是劳动就业、支农惠农、交通管理、公共服务、社会保障、医疗卫生、科技教育、文化体育、生态保护、大气污染治理等与人民群众生产生活息息相关，群众能够真切感受到实惠、有获得感的事项。

　　二、征集原则

　　1.应紧扣市委、市政府的工作部署，符合洛阳发展客观实际。

　　2.征集的惠民实事，应具有可行性和可操作性，既反映群众关切，又通过努力能完成并见成效。

　　3.所提建议要求一事一议、主题突出、观点新颖，围绕一个核心提出明确方案、措施。

　　三、征集时间

　　本次专题征集时间自即日起至7月11日。

　　四、征集方式

　　建议人可通过书信、电子邮件、网站等形式提出建议，并注明建议人真实姓名、通信地址和联系电话等。

　　市征集办通信地址：洛阳市洛龙区政和路7号(市征集办收)，邮编：471023。

　　市征集办邮箱：lysjyzjb@126.com。

　　市信访局门户网站：http://www.lyxf.gov.cn

　　对通过以上渠道收集到的人民建议，市征集办将及时予以整理、登记，并报送市委、市政府研究或转有关部门研究办理。对征集到的涉及重大事项、具有重要价值的人民建议，市征集办还将根据建议内容，按照职责权限交由相关部门组织专家学者、社会有关方面代表、特邀建议人等进行论证，形成论证结论，切实推动人民建议的成果转化。对于政府采纳后取得明显经济效益或社会效益的合理化建议，市征集办将对提出建议的人员给予物质或精神奖励。

　　洛阳市人民建议征集办公室

　　2018年4月18日
[ 责任编辑：张惟一（见习）]
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