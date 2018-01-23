洛阳一拖集团：转型升级处处新

日前，省委书记王国生到我市调研创新发展、脱贫攻坚等工作。在一拖集团调研时王国生指出，传统产业要坚持需求导向、问题导向，向创新要出路、要效益。

日前，在一拖集团，一批企业自主研发的性能先进的“东方红”轮式拖拉机正陆续下线 记者 潘郁 摄

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日前，省委书记王国生到我市调研创新发展、脱贫攻坚等工作。在一拖集团调研时王国生指出，传统产业要坚持需求导向、问题导向，向创新要出路、要效益。

作为农机工业的重点国有骨干企业，一拖集团近年深入实施创新驱动发展战略，在经营中赋予“大众创业、万众创新”具有特色的内涵，创新成果在集团上下处处可见。

1 开发新产品，收获丰厚订单

突突突……上个周末，在一拖集团中小轮拖装配厂，一台台崭新的东方红ME504拖拉机驶下生产线……

“这个月几乎是满负荷生产。”正在现场组织生产的生产部部长张兵介绍。得益于新产品市场反响良好，上个月，该厂的生产任务近4000台，每班装车不少于160台，任务重时达到180台，且每班装车品种超过17个。

满负荷的订单背后，是企业着力开发新产品的结果。今年，在该厂的工作汇报中，“新产品”是出现频率最高的词。

“我们开发新产品，一是把有市场、有口碑的产品做得更好，实现产品更新；二是通过不断搜集市场信息，紧跟时代和用户需求，开发出适应性更强、用户更满意的产品，实现产品创新。”该厂负责人表示。

为此，针对拳头产品MK系列拖拉机，中小轮拖装配厂将其改进提升作为“一号工程”重点推进，通过深入研究水田市场对产品的特殊需求，用生产大轮拖的思维，全面提升该系列产品。

除了产品推陈出新，中小轮拖装配厂近期还在强力推进“全价值链优化工程”，向管理要效益，创新管理方法，提升生产水平和经济运行质量，夯实管理基础。

2 推广新模式，实现产量突破

除了“新产品”，“新营销”“新质量”也成为一拖集团如今的热门话题。

以一拖集团铸造公司为例，得益于去年实行的营销创新机制，该公司产量实现了一系列突破：仅用22天就完成重汽支架样件试制生产任务，去年12月实现批量交付3124件，今年第一季度每月发出万余件，共发货33758件，占开拓件总量的30%……

“这是挑战市场的初步成果，也是我们生存发展的关键转折点之一。”铸造公司负责人表示。为了让营销更有力，从去年年底开始，铸造公司提出精准营销，以产品开发助推市场开拓，精准遴选聚焦优质客户，努力构建内外并举的市场新格局。

在2018年铸造公司的“改革清单”中，一个个创新项目赫然在列：从效率的角度重新审视和优化投入与产出，加强事前分析控制等价值流分析的引入，完善工序标准化和质量目标体系，深化全员设备管理……一系列创新手段将使产品品质提升更科学高效。

3 打造新业态，助力产业升级

近年，一拖集团持续拓宽创新“主战场”。

作为创新成果之一，今年年初，省工信委、省发改委、省科技厅、省财政厅联合下发通知，认定由一拖集团牵头组建的河南省智能农机创新中心为河南省制造业创新中心，这标志着河南省首家制造业创新中心正式成立。

该中心将通过农业物联网平台、大数据技术、共享经济与农业装备的结合，打造“互联网+共享+农业装备”的创新体系，构建智能农机研发、农机智能化制造、智能农耕大数据分析服务等创新平台，推进精准农业、智慧农业发展。

在去年工信部公布的2017年智能制造试点示范项目名单中，一拖集团的“重型拖拉机智能制造”项目成功入选；一拖集团的“新型轮式拖拉机智能制造新模式应用”项目入选工信部、财政部2016年智能制造综合标准化与新模式应用试点；“现代农业装备智能驾驶舱数字化工厂”项目入选工信部、财政部2017年智能制造综合标准化与新模式应用试点。

在深化开展“双创”活动中，一拖集团围绕重点、难点工作，去年提出创新项目12300余项，立项12100余项，实施完成11900余项，创效2600余万元；组织召开基层单位“双创”发布会68场次，发布优秀项目312项；38项成果纳入生产工艺或成为制度流程的组成部分，17项成果申报国家专利；揭榜攻关、成果展示等“网上双创”功能模块基本形成……

“省委书记王国生在一拖集团调研时指出，传统产业要坚持需求导向、问题导向，向创新要出路、要效益，使企业的发展方向更加明确。”一拖集团董事长赵剡水表示，下一步，将以打赢转型升级提质增效攻坚战为中心任务，以为用户提供高性价比产品为着力点，运用新技术、新业态、新模式推动企业实现转型发展。（洛阳日报记者 陈曦）