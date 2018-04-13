大学选专业 别光听“名声”

任凭就业市场瞬息万变，最重要的是你得清楚自己想干什么、能干什么。河南科技大学动物科技学院144班9名女生全部考研成功，一个班的女生都考研，不是因为工作难找，相反，“动物科技”专业人才在人才市场很抢手。

任凭就业市场瞬息万变，最重要的是你得清楚自己想干什么、能干什么。

河南科技大学动物科技学院144班9名女生全部考研成功，一个班的女生都考研，不是因为工作难找，相反，“动物科技”专业人才在人才市场很抢手。

“动物科技”，听名字和畜牧业有关，无非是养牛、养羊之类的，想想毕业后可选的道路似乎并不多，与“高薪”更挂不上钩，这样想，你就陷入选专业望“名”生义的误区了。

长期以来，人们选专业不乏爱听“名声”的心理习惯，金融、法学、翻译、医学、互联网等听起来光鲜亮丽的专业容易人满为患，畜牧等名声不响的专业由于大众专业认知度、认同度不高，即使现实需求量大、就业前景广阔，也容易被埋没。如之前人们一听“土木工程”的名字，就觉得这个专业是搬砖盖房子的，嫌其老土，后来随着国家房地产业持续升温，土建类专业跻身热门需求专业。

“男怕入错行，女怕嫁错郎”，避免入错行，选专业一看兴趣所在，二靠趋势判断。

一名毕业十几年的毕业生说，选择感兴趣的专业，做起来得心应手，学习和工作会成为愉快的事情，生活也充满乐趣。其实，选专业，兴趣和赚钱并不矛盾，有兴趣，才有学习动力，才有可能在这一领域拔尖儿，做得心应手的事情更容易做好，也更容易赚到钱。如果一味选择赚钱行业，虽然可能赚钱，但毕竟工作枯燥，精神压力大，就算事业成功，人生也很容易感到无聊。毕竟，幸福生活不是靠一个“钱”字就能实现。

再者，如今行业变化速度快，今天的热门儿专业毕业时可能已成冷门儿，现在的“职业期待”未必符合将来的职业行情，研究显示，2017年30%以上的毕业生工作与专业并不对口——不是当初选错了，而是形势变化了。

选专业就像谈恋爱，培养自己对社会发展趋势的判断能力，多进行市场深度调研，用发展的眼光选专业，知己知彼，才能学以致用。

总之一句话：任凭就业市场瞬息万变，最重要的是你得清楚自己想干什么、能干什么。（新闻观察员 洛谭）