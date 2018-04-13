在“三个结合”中树牢正确政绩观——五论做好创新大文章、打好洛阳“四张牌”

省委书记王国生日前莅洛调研时指出，近年来洛阳把贯彻落实习近平总书记打好“四张牌”的重要指示与洛阳实际结合起来，把建设政治生态与自然生态结合起来，把城乡建设与文化建设结合起来，呈现出较好发展势头。这是对洛阳“十三五”发展思路和成效的精辟总结，也是为推动新时代洛阳发展“加满油，把稳舵，鼓足劲”。

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省委书记王国生日前莅洛调研时指出，近年来洛阳把贯彻落实习近平总书记打好“四张牌”的重要指示与洛阳实际结合起来，把建设政治生态与自然生态结合起来，把城乡建设与文化建设结合起来，呈现出较好发展势头。这是对洛阳“十三五”发展思路和成效的精辟总结，也是为推动新时代洛阳发展“加满油，把稳舵，鼓足劲”。

2018年是全面贯彻党的十九大精神的开局之年。“结合”，意味着联系地而不是孤立地、系统地而不是零散地、全部地而不是局部地理解和把握十九大精神，不是就事论事，不搞形式主义、实用主义，而是用好辩证法，坚持系统的观点、坚持“两点论”和“重点论”的统一、坚持具体问题具体分析，切实学懂弄通做实党的十九大精神。推动新时代洛阳发展，“结合”就是求真务实的过程，就是会干事、干成事的真本领，就是转变思维方式和工作方式的重要体现。

在十九届中共中央政治局第一次集体学习时，习近平总书记强调：各地区各部门要结合自身实际，把党中央提出的战略部署转化为本地区本部门的工作任务。“三个结合”，来源于习近平新时代中国特色社会主义思想特别是总书记调研指导河南工作时的重要讲话和指示精神，体现于“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局在河南的推行实施，落实于十九大精神在洛阳落地生根的生动实践。洛阳作为国家区域性中心城市、中原城市群副中心城市、带动全省发展新的增长极，尤需强化这样的认知，并有更高的站位、更深的领悟、更大的担当。

在第一个“结合”上，我们要把握好立足全局与成于一域的辩证关系。要把打好“四张牌”作为重大政治任务，作为坚定维护以习近平同志为核心的党中央权威和集中统一领导的实际行动，作为贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想的重要要求；要站位全局、主动担当，跳出洛阳看洛阳，跳出河南看洛阳，不能局限于自己的“一亩三分地”，更不能满足于已经取得的成绩；要结合洛阳实际具体化，把推进“9+2”工作布局作为主抓手，进一步打好有洛阳特色的“四张牌”，为全省发展大局提供更多可复制、可推广的经验，在中原更加出彩中“画”上浓重的一笔。

在第二个“结合”上，我们要把握好政治生态与自然生态的共性特点。“生态环境没有替代品，用之不觉，失之难存”“政治生态同自然生态一样，稍不注意就容易受到污染，一旦出现问题再想恢复就要付出很大代价”。做到“自然生态要山清水秀，政治生态也要山清水秀”，才是新时代应有之新气象。我们要坚定不移推动全面从严治党，营造良好政治生态，为全面建成富强民主文明和谐美丽的社会主义现代化强市提供坚强保证，在党心民心交融中团结带领人民群众紧跟党走、紧跟总书记走。

在第三个“结合”上，我们要把握好城乡建设与文化建设的相融相通。“没有高度的文化自信，没有文化的繁荣兴盛，就没有中华民族伟大复兴”“当高楼大厦在我国大地上遍地林立时，中华民族精神的大厦也应该巍然耸立”。实现“两个一百年”奋斗目标、实现中华民族伟大复兴的中国梦需要中原更加出彩，河南要加快构筑全国重要的文化高地，洛阳更要推动历史文化传承创新，把厚重历史文化融入城乡建设、融入经济发展、融入群众生活，把优秀文化元素渗透到经济社会发展方方面面，在保护传承中留住文化根脉，在开发利用中放大文化优势，在打造国际文化旅游名城上有新进展。

“三个结合”，知易行难，但历史的契机正等待坚定者、奋进者、搏击者。在“三个结合”中推动新时代洛阳发展，既要做让老百姓看得见、摸得着、得实惠的实事，也要做为后人作铺垫、打基础、利长远的好事，既要做显功，也要做潜功，不计较个人功名，追求人民的拥护、时代的赞许、历史的肯定。这，正是习近平总书记强调的正确政绩观。

不忘初心，牢记使命；功成不必在我，功成必定有我！（洛平）