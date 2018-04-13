洛阳开展专项行动提升水环境

我市开展水环境排查整治专项行动，改善河流水质，化解水环境风险。 我市开展水环境排查整治专项行动，改善河流水质，化解水环境风险。 根据工作部署，各县(市)区要开展辖区内水环境质量及风险隐患排查，其中，栾川县、偃师市、伊川县、宜阳县、汝阳县要针对水质超标情况，分析研判，查准症结，制定措施，迅速改善河流水质，确保水质稳定达标。 据介绍，市相关部门将重点对国家、省、市控地表水断面上下游2公里范围的流域、区域进行排查，切实消除污水直排现象和水环境风险隐患；开展全市入河排污口排查，对发现的问题要明确整改措施、限期整改，并制定入河排污口监督管理办法，形成长效管理机制；开展全市污水管网覆盖情况排查，确保2020年年底前实现城市建成区污水管网全覆盖、污水全收集全处理；开展全市涉水工业企业达标情况排查整治，确保工业废水稳定达标排放。 各级各有关部门要按照洛阳市河长巡查制度要求，形成每周定期报告、交办制度，及时发现、制止、处理和报告各种破坏水环境违法行为和水环境风险隐患，防范水污染事件的发生。（洛阳日报记者 高峰 通讯员 马立）