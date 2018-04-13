洛阳集中排查清理社会放贷机构

记者近日从市有关部门获悉，为贯彻落实中央、省关于防范化解金融风险工作的要求及市委、市政府工作部署，我市将开展社会放贷机构集中排查清理工作，活动将持续到今年年底。

记者近日从市有关部门获悉，为贯彻落实中央、省关于防范化解金融风险工作的要求及市委、市政府工作部署，我市将开展社会放贷机构集中排查清理工作，活动将持续到今年年底。

据介绍，设立金融机构、从事金融活动必须依法接受准入管理，未依法取得经营放贷业务资质，任何组织和个人不得经营放贷业务。我市此次集中排查清理的对象主要包括：辖区内设立的未取得经营放贷业务资质、以营利为目的开展放贷业务的机构；外地注册、未取得经营放贷业务资质在辖区内开展放贷业务的分支机构；无证无照经营放贷业务的组织或个人。集中排查清理期间，对各类放贷机构已经形成的民事债权，在不违反法律规定的情况下，由双方协商或通过法律途径解决。

市民如发现违法经营放贷业务的机构，可向辖区银监部门和金融办反映。存在“套路贷”等贷款欺诈行为或暴力讨债等违法活动的，可拨打110举报。（洛阳日报记者 李迎博 通讯员 李森）