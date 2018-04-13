工商银行洛阳分行“大行工匠”王宏刚：初心不改 新岗位书写新风采

王宏刚， 1965年出生，中共党员，现为中国工商银行洛阳分行保密机要管理部工作人员。

工商银行洛阳分行“大行工匠”王宏刚

王宏刚， 1965年出生，中共党员，现为中国工商银行洛阳分行保密机要管理部工作人员。

他从1994年到2014年，做了20年的办公大楼给排水设施和中央空调的管理与维护工作。在这20年中，他干一行、爱一行、钻一行，不仅是给排水专业的行家里手，也是供暖、制冷专业的“问不倒”。

2013年，后勤服务社会化改革让他面临着转岗的巨大压力，年近50岁的他要学习新业务、适应新岗位。为此，他思想上有过一番斗争……

有为才有位，有位就要有为。王宏刚初到市行办公室机要室岗位，拿惯了扳手和管钳的手突然间要去和键盘、鼠标打交道，从保密制度到操作流程，从行内公文到机要专线，从公文签批签收到用印管理，都要反复学反复记。经过认真学习，他熟悉了全部的新工作内容，在省行机要保密、内控工作等项检查中获得了认可，被评为分行先进工作者。

王宏刚认为，党把重要的岗位交给了他，就应该去努力做好。一次，凌晨1点人民银行通知利息调整，早上8点要将下发的利息调整通知发送给各个支行，20个支行40个联系人全部要通知到位。王宏刚凌晨1点接到利息调整通知后，早上7点前逐一通知了各行工作人员，保证了调息工作顺利进行。

责任和担当驱使着他在工作上不敢有任何懈怠。每天上班来得最早的是他，走得最晚的也是他，他受到了同事们的一致好评。 (李鹏)