洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 百科 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

挂在社区书记家门上的野菜（记录新时代 记者走基层）
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2018-04-18 08:40

　　几天前的一个晚上，下班回家的涧西区武汉路办事处武汉路社区党委书记彭志霞，看见家门的把手上挂了一个塑料袋。她打开一看，满满一袋野菜，菜根还带着泥土。

　　“这是谁挂在家门上的野菜？”彭志霞打开家门，问10岁的女儿罗逸雪。女儿说：“是不是对门的奶奶？可能随手挂咱家门上忘了吧。”

　　彭志霞赶忙去敲门，一番询问，不是。彭志霞看这袋野菜很新鲜，应该是有人采摘后专门送来的。“那会是谁？”手里拎着这袋野菜进了门，彭志霞脑海中像“过电影”一般……

　　“可能是尹阿姨。”彭志霞回忆，前几天一个晚上，10点多，社区居民尹阿姨和儿媳因琐事发生争执。彭志霞接到电话后，连忙赶往尹阿姨家，苦口婆心劝解二人。直到次日凌晨1点多，婆媳二人终于解开心结，彭志霞这才放心离开。一早，尹阿姨就专程赶到社区感谢彭志霞。

　　转念一想，彭志霞觉得不太像：“毕竟是件小事，尹阿姨不会专门再来送野菜吧？”

　　“难道是王阿姨？”彭志霞说，今年年初，70多岁的王阿姨因天黑不慎跌入暖气管道施工沟，摔伤了腰椎。老人拨打了120急救电话，医护人员在王阿姨手机里翻到了彭志霞的电话，及时联系了她。彭志霞得到消息，披上衣服就往医院赶。彭志霞回忆，为王阿姨办理完住院手续走出医院大门时，已经是次日凌晨2点多。第二天，彭志霞和社区工作人员又为王阿姨协调补偿事宜、聘请护工而奔波……

　　“也不可能，我家在7楼，王阿姨肯定爬不了楼啊！”彭志霞又陷入了沉思……

　　看着手中满满一袋新鲜的野菜，彭志霞心里突然暖意融融。

　　“不管是谁送的，都是社区居民对我们工作的认可。我要更加努力工作，用实际行动来回报居民！”彭志霞说。（洛阳日报记者 李梦龙）
[ 责任编辑：席倩倩]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·[健康]食物嚼碎后“喂”给孩子， 竟然喂的都是病菌？
  • ·[健康饭后喝酸奶真能减肥？错了！可能变更胖……
  • ·[健康]包装上带这六个字的食品，一定要少吃
    		•
    洛阳60后女驴友 徒步穿越尼泊尔
    洛阳60后女驴友 徒步穿越尼泊尔
    洛阳60后女驴友 徒步穿越尼泊尔
        网上召集驴友，自由行22天，徒步穿越尼泊尔……日常生活中，我们似乎很难将这些与“60后”的女性联系在一起...
  • ·时节正好，婆媳一同旅行可好？
  • ·老年人学开车 没有想象的那么难
  • ·三只兔子一台戏
    		•
     
    		 
    新闻排行
  • 第十二届中国（河南）国际投资贸易洽...
  • 故宫博物院藏牡丹题材文物特展明日开...
  • 洛阳中心城区绿化生态建设着力增量提...
  • 洛阳六旬老人考入北影 终圆“影视梦”
  • 城市书房，洛阳市民的“精神粮仓”
  • 提醒！执法记录仪记录“罪行” 车窗抛...
  • 刘宛康主持召开市政府常务会议 研究经...
  • 洛阳一拖集团：转型升级处处新
  • 长廊绿装 都市风景
  • 嵩县15岁女孩陪父抗癌 网上筹款只为让...
    		•
    百姓呼声
    洛阳地铁3号线正开展规划方案的研究工作
    咨询：还款账户如何追加媳妇的公积金账号
    精彩图片
    洛阳中心城区绿化生态...
    王城公园近万株牡丹进...
    长廊绿装 都市风景
    故宫博物院藏牡丹题材...
    精彩热帖

    春天的乡村

    飞车魅影

    兴洛湖公园随拍

    大美洛阳 国色天香
    /美如仙境的新疆喀纳斯秋色
    /美如仙境的新疆喀纳斯秋色
    /国庆阿尔山之旅
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南中冶律师事务所 张彦立 不良信息举报电话：（0379）65233605