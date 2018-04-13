挂在社区书记家门上的野菜（记录新时代 记者走基层）

几天前的一个晚上，下班回家的涧西区武汉路办事处武汉路社区党委书记彭志霞，看见家门的把手上挂了一个塑料袋。她打开一看，满满一袋野菜，菜根还带着泥土。

几天前的一个晚上，下班回家的涧西区武汉路办事处武汉路社区党委书记彭志霞，看见家门的把手上挂了一个塑料袋。她打开一看，满满一袋野菜，菜根还带着泥土。

“这是谁挂在家门上的野菜？”彭志霞打开家门，问10岁的女儿罗逸雪。女儿说：“是不是对门的奶奶？可能随手挂咱家门上忘了吧。”

彭志霞赶忙去敲门，一番询问，不是。彭志霞看这袋野菜很新鲜，应该是有人采摘后专门送来的。“那会是谁？”手里拎着这袋野菜进了门，彭志霞脑海中像“过电影”一般……

“可能是尹阿姨。”彭志霞回忆，前几天一个晚上，10点多，社区居民尹阿姨和儿媳因琐事发生争执。彭志霞接到电话后，连忙赶往尹阿姨家，苦口婆心劝解二人。直到次日凌晨1点多，婆媳二人终于解开心结，彭志霞这才放心离开。一早，尹阿姨就专程赶到社区感谢彭志霞。

转念一想，彭志霞觉得不太像：“毕竟是件小事，尹阿姨不会专门再来送野菜吧？”

“难道是王阿姨？”彭志霞说，今年年初，70多岁的王阿姨因天黑不慎跌入暖气管道施工沟，摔伤了腰椎。老人拨打了120急救电话，医护人员在王阿姨手机里翻到了彭志霞的电话，及时联系了她。彭志霞得到消息，披上衣服就往医院赶。彭志霞回忆，为王阿姨办理完住院手续走出医院大门时，已经是次日凌晨2点多。第二天，彭志霞和社区工作人员又为王阿姨协调补偿事宜、聘请护工而奔波……

“也不可能，我家在7楼，王阿姨肯定爬不了楼啊！”彭志霞又陷入了沉思……

看着手中满满一袋新鲜的野菜，彭志霞心里突然暖意融融。

“不管是谁送的，都是社区居民对我们工作的认可。我要更加努力工作，用实际行动来回报居民！”彭志霞说。（洛阳日报记者 李梦龙）