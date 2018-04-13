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提醒！执法记录仪记录“罪行” 车窗抛物处罚没商量
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网—洛阳晚报 2018-04-18 08:39

　　近日，一辆轿车在滨河北路等信号灯时，副驾驶的车窗处飘出一个白色塑料袋，这一幕恰好被高新交巡大队交警高广武用执法记录仪拍摄下来。随后，他拦下该车，对乘车人向车外抛撒物品的违法行为依法进行了处罚，并要求当事人捡回垃圾。

　　此事经网络传播后，大家纷纷叫好，并想了解如何对此类违法行为进行举报？

　　事件：两名乘车人因车窗抛物分别被警方罚款20元

　　3月9日10时55分，高广武在滨河北路巡逻时，发现一辆在路口等信号灯的黑色轿车右后侧车窗处扔出一团垃圾，他立即上前拦下该车。

　　经核实，往车窗外扔垃圾的是坐在该车后座上的女乘客李某，她手里还拿着未吃完的甘蔗。高广武对李某进行批评教育，让其下车将扔出的垃圾捡回，随后根据道路交通安全法规定，对李某向车外抛撒物品的交通违法行为处以20元罚款。

　　3月26日10时53分，高广武在滨河北路与三元路交叉口附近，依法对往车窗外扔白色塑料袋的女乘客王某，处以20元罚款，并让王某当场捡回垃圾。

　　“由于机动车行驶速度较快，对车窗抛物违法行为的取证较困难。”高广武说，他巡逻时随身携带的执法记录仪拍到了车窗抛物的过程。

　　实验：高速行车时，车窗抛物就像丢炸弹

　　此前有媒体报道称，据不完全统计，我国每年因车窗抛物造成死亡的约400人，引发的交通事故不计其数。另据相关部门统计，在环卫工人被撞事故中，超三成是由车窗抛物所致的，特别是在高速公路上，由此引发的交通死亡事故约占所有交通死亡事故的1/3。

　　《信息日报》记者曾进行实验，结果显示，如果在高速公路上会车时，双方车辆时速都达到100公里，从对向车辆抛出的杂物击中玻璃时的时速将达到200公里。那么即使再小的物体，只要足够尖锐，都能穿透风挡玻璃，甚至进入人体，造成严重后果。抛撒的物品只要有一定质量，出现在时速过百公里的高速公路上，都如同一颗颗“炸弹”。

　　记者在定鼎门街与展览路交叉口附近见到环卫工人位女士，她对一些人的车窗抛物行为很反感。位女士说，看到车窗抛物，她和同事只能提心吊胆地去机动车道上清理。从车窗抛出的大多是烟头、果皮、纸团、饮料瓶等物品，大部分会飞进绿化带内，很难清理。

　　警方：发现车窗抛物等违法行为，请您及时举报

　　记者从市交警支队法制科了解到，道路交通安全法和道路交通安全法实施条例均有规定，机动车驾驶人和乘车人不得向道路上抛撒物品。《河南省道路交通安全条例》规定，机动车驾驶人在高速公路、城市快速路或其他封闭的机动车专用道上抛撒物品，处200元罚款；在普通道路上抛撒物品，处100元罚款。机动车乘车人向车外抛撒物品，处20元罚款。此外，城管、环卫部门也有相应的处罚规定。

　　目前，我市交警部门正在持续开展全民有奖举报交通违法活动。市民发现车窗抛物、超速、闯红灯等违法行为，可通过行车记录仪等进行记录，并将举报视频送至市交警支队5楼举报中心(地址：开元大道与通济街交叉口西南角，咨询电话：63629327、63629328)。违法行为经核实、处罚后，举报人将获得10元至3000元奖励。民警提醒，请勿在驾驶中拍摄，要在确保自身及车辆行驶安全的前提下抓拍。

　　河南航星律师事务所律师刘高登说，如果因车窗抛物发生安全事故的，抛撒者须承担相应的法律责任，一般要根据侵权责任法、道路交通安全法、民法总则及相关司法解释的规定承担相应的民事赔偿责任；如果因车窗抛物危害公共安全造成重大安全事故的，也可能以危害公共安全罪被追究刑事责任。（洛阳晚报记者 余子愚 通讯员 卢芳芳 李旋）
[ 责任编辑：崔利利]
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