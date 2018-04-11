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洛阳一男子自制工具偷车 数秒撬开U型锁
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网—洛阳晚报 2018-04-18 08:08

　　昨日，车站派出所民警致电本报记者：有个男子光天化日之下竟敢在闹市偷电动车。令人吃惊的是，他携带的作案工具堪比十八般兵器，仅用数秒就能把车锁撬开。

　　“这个偷车贼经验丰富，要不然自制不出这么多作案工具。”昨日，车站派出所民警说，前几天，他们穿着便衣在街头巡逻时发现，一名男子在中州中路某商场门前停放的一排电动车处徘徊，便在暗中观察该男子的举动。该男子看四周没人，于是在一辆电动车旁蹲下，仅用了数秒，就拿工具撬开了电动车车轮上的U型锁。随后，他不紧不慢地把锁放进车筐，推车准备离开。民警快步上前将该男子摁倒在地。

　　令民警吃惊的是，该男子携带的作案工具多种多样，堪比十八般兵器，不仅有十几把钥匙，还有大小不一的自制改锥。民警调查得知，该男子姓赵，曾因盗窃被警方处理。赵某交代，他想盗窃电动车换点儿钱，还信用卡上的欠款，没想到刚得手就被抓了。

　　民警说，赵某身上还带有匕首，若市民遇到此类偷车贼，最好拨打110报警，由警方到场处置。（洛阳晚报记者 魏巍 通讯员 刘红玲 张波）
[ 责任编辑：崔利利]
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