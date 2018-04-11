惊险！火场液化气罐泄漏 消防官兵徒手排险

昨日，市民宋先生给晚报记者打来电话：牡丹桥下一土杂店内液化气罐泄漏，导致店内厨房起火，消防队员到场灭火后，将仍在泄漏的液化气罐抬离现场。

绘图雅琦

昨日，市民宋先生给晚报记者打来电话：牡丹桥下一土杂店内液化气罐泄漏，导致店内厨房起火，消防队员到场灭火后，将仍在泄漏的液化气罐抬离现场。

10日16时许，西工区牡丹桥下一家土杂店起火。西工消防大队特勤二中队的消防队员们赶到现场后发现，这家土杂店内浓烟滚滚，但没有人员被困。店主说是店内的液化气罐发生泄漏后引发火灾。在疏散周边群众并警戒现场后，消防队员展开扑救。

10分钟后，店内的火被扑灭，两名消防队员在店里找到液化气罐后发现，液化气罐阀门的密封垫已被烧坏，罐内的液化气正往外漏。在堵漏处置无效的情况下，民警立即疏散围观群众，消防队员迅速将正在泄漏的液化气罐抬到附近的洛河滩，直到罐内的液化气排尽，才长舒一口气。看到这样的场景，目击群众忍不住为他们捏了一把汗：“消防队员真是冒着生命危险在排险啊!”

消防部门提醒，使用液化气的居民要定期检查液化气罐的阀门等部位，一旦发现有老化或漏气问题，要及时处理，避免险情发生。（洛阳晚报首席记者 王博东 通讯员 张左宏）