在洛阳，有一群劳动者用汗水浇灌梦想，用双手铸造古都新辉煌。这些劳动者在平凡岗位上创造不平凡，展现了新时期洛阳劳动人民的精气神！

劳动是财富的源泉，也是幸福的源泉。人世间的美好梦想，只有通过诚实劳动才能实现。

劳动没有高低贵贱之分，所有劳动者都是“最美的人”。

在洛阳，有一群劳动者用汗水浇灌梦想，用双手铸造古都新辉煌。

这些劳动者在平凡岗位上创造不平凡，展现了新时期洛阳劳动人民的精气神！

今天，我们为洛阳劳动者呐喊！

今天，我们向洛阳劳动者致敬！

王丛苗（右）在二里头遗址发掘现场

偃师村民王丛苗：高考落榜投身田野 现在博士生也叫她“老师”

偃师市翟镇镇四角楼村村民王丛苗平时喜欢穿休闲装，因为她工作的地点是田野，手持洛阳铲进行钻探，辨认不同时期的土层，对宫殿基址进行测绘……休闲装穿起来更方便，干起活儿来也顺手。

今年55岁的王丛苗20岁进入考古队，大半辈子和脚下这片生她养她的土地打交道。

是什么让她对考古如此钻研，一干就是35年？

“当时想法很单纯，就是想和文化人在一起。”王丛苗笑着说。

1982年，第三次参加高考的王丛苗又落榜了，心灰意冷之下开始找工作。1983年，二里头工作队来村里招人，她毫不犹豫地报了名，她觉得能和这些名牌大学毕业的文化人在一起工作，也算圆了自己的大学梦。

进入工作队之后，王丛苗开始学习考古知识，大部头的二里头考古发掘报告看了一遍又一遍。“不少来工地上实习的硕士生、博士生管我叫王老师，我还是挺不好意思的。”王丛苗笑着说。

每到农忙时节，王丛苗就会和村里其他人一样，照看好家里的一亩三分地；到了农闲时，她就要拿起手铲和画笔，探秘3000多年前那座宏伟的都城。“王老师是我们队里较有经验的考古技师之一，二里头考古报告中数千幅插图大部分由她手绘。”中国社会科学院研究员、二里头工作队队长许宏颇为自豪地介绍。

下班的时间到了，王丛苗发动汽车，沿着乡间小路缓缓地开着，道路的一侧就是3000多年前的宫殿区。生于二里头村，嫁到四角楼村，这条路王丛苗已经走了几十年。

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