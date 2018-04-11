省智能制造和工业互联网专家库“招贤纳士”啦

记者昨日从市工信委获悉，省智能制造和工业互联网专家开始征集，报名时间截至24日。

记者昨日从市工信委获悉，省智能制造和工业互联网专家开始征集，报名时间截至24日。

为发挥我省专家的决策咨询、技术指导作用，推动我省智能制造和工业互联网发展，省工信委拟设立省智能制造和工业互联网专家库，面向全省公开征集一批相关专业专家。征集对象为全省范围内各高等院校、科研院所、行业协会、大型企事业单位、服务平台、双创载体、第三方服务机构，以及行政机关中从事智能制造和工业互联网宏观政策研究、技术研发、支撑服务相关工作的专家。专家须具有副高级及以上专业技术职称或者同等专业水平，年龄在65周岁以下，院士、博士生导师、享受国务院或省政府特殊津贴的专家，可适当放宽。

符合条件者可将申报材料提交至市工信委，报名时间截至24日。具体条件可登录市工信委网站查询。 （洛阳日报记者 孙小蕊 通讯员 刘湘龙）