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焦作小伙儿离家10年 流浪到洛阳遇到好心人相助返乡
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2018-04-17 08:54

　　霍信周曾多次像这样查看地图

　　“儿啊，这些年你去哪儿了，娘差点儿以为等不到你了……”看着眼前走失10年终于回家的儿子，辉辉(化名)的母亲眼泪一下子夺眶而出，冲上来捶了两下儿子的胸口，就抱着儿子痛哭了起来。

　　这一幕日前发生在焦作市修武县郇(huán)封镇郇封村。辉辉的父亲说，辉辉今年36岁，智力有障碍，2008年外出打工时走失，让他们老两口一等就是10年。

　　多年来想帮他找家，却没那么容易

　　霍信周是市救助站的工作人员，也是此次帮助辉辉找到家的“功臣”。他告诉记者，辉辉是在2012年7月24日被孟津县公安局城关派出所送到救助站的，当时辉辉已流浪多年。据当时民警介绍，辉辉是2008年3月前后走失的，因智力问题说不清自己的家在哪里，后流浪多地，在孟津县被人发现。

　　在媒体上发布寻亲公告、根据口音缩小寻亲范围、张贴寻人启事……在辉辉进入市救助站后，霍信周和同事想了不少办法帮他找家。“当时的辉辉身体状况不太好，我们一边对他进行医疗救治，一边希望能从他口中得到一些有价值的信息。”霍信周说，然而，几乎每次他们都无功而返，辉辉要么沉默不语，要么前言不搭后语。

　　他偶然说出的三个字，成为找家的关键线索

　　今年春节前后，市救助站抽调专人组成了5个寻亲甄别小组，为滞留人员寻亲找家。霍信周重点帮扶辉辉。

　　“我没事儿就去医院找辉辉聊天，虽然有时候我俩各说各的，谁也接不上谁的话，但我就是觉得，指不定啥时候他就能说出一些有价值的线索。”霍信周说，他在医院陪辉辉聊天的同时，还给他剪指甲、洗脚，“我想如果他能感受到别人真心的关怀，可能就会放下心里的防备，说出些什么来”。

　　不出霍信周所料，上个月的某一天，在霍信周边跟辉辉聊天边帮他剪指甲时，辉辉小声地说了句“还封村”。这短短的3个字，让霍信周喜出望外。

　　“我赶紧拿着放大镜在地图上查找，后来在焦作市孟州市西北方向发现有个村子叫还封村，当时我想，应该就是这里了。”霍信周说，辉辉操着一口黄河以北的口音，而这个村正好就在黄河北。

　　寻亲一波三折，所幸他终于见到了亲人

　　3月28日，霍信周和同事带着辉辉的照片赶到了焦作市孟州市赵和镇还封村。他接连在村中问了十几个人，对方均回答不认识照片上的人。“难道还有另一个还封村？”在问及一名60多岁的老庄稼汉时，对方告诉他：“修武县有个郇封村。”

　　霍信周一行人马不停蹄地来到了修武县郇封镇郇封村，在问到第三个人时，对方认出了照片中的辉辉，并指出了辉辉家的位置，然而等到了那个地方后，霍信周发现那里已拆迁，只剩下了一片废墟。后在村委会的帮助下，霍信周终于与辉辉的家人取得了联系。没过多久，辉辉的父亲来到了村委会，一看到辉辉的照片，他的眼泪就流了下来，照片中的正是他走失了10年的儿子。

　　辉辉的父亲说，辉辉2008年经亲戚介绍去原阳县一家企业打工，有一天下班外出后再也没回来，“我们知道消息后，一直在到处找他，他娘哭得眼睛都快瞎了……”。

　　很快，霍信周第二次来到郇封村的时候，把辉辉也带来了，这就有了文章开头的那一幕。（洛阳晚报记者 王若馨 通讯员 陶军 文/图）
[ 责任编辑：史戎戎]
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