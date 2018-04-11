刘应安主持召开市政协党组（扩大）会议

昨日，市政协党组书记、主席刘应安主持召开市政协党组(扩大)会议，传达学习省委书记王国生莅洛调研讲话和指示精神，以及市委常委(扩大)会议精神。

昨日，市政协党组书记、主席刘应安主持召开市政协党组(扩大)会议，传达学习省委书记王国生莅洛调研讲话和指示精神，以及市委常委(扩大)会议精神。

会议指出，王国生书记在洛调研期间，对洛阳发展思路举措特别是“9+2”工作布局给予充分肯定，对下一步工作提出殷切期望和明确要求，这充分体现了省委对洛阳的关心厚爱，充分体现了省委对新时代洛阳发展的更高期待和更高要求，为我们谱写新时代洛阳发展新篇章提供了重要遵循。

会议强调，全市政协组织、广大政协委员和政协机关干部要深入学习贯彻王国生书记讲话和指示精神，真正将省委、市委要求部署落实到政协履职全过程；要紧紧围绕打好具有洛阳特色的“四张牌”履职尽责，着力把省委、市委关于转变思维方式和工作方式的要求部署落实到位；要紧紧围绕做好创新大文章履职尽责，着力把省委、市委关于坚持以创新为引领的要求部署落实到位；要紧紧围绕打造国际文化旅游名城履职尽责，着力把省委、市委关于推动历史文化传承创新的要求部署落实到位；要紧紧围绕脱贫攻坚履职尽责，着力把省委、市委关于打赢脱贫攻坚战、提升群众获得感的要求部署落实到位；要坚持全面从严治党不放松，着力把省委、市委关于营造良好政治生态的要求部署落实到位。（洛阳日报记者 李三旺 通讯员 冯波）