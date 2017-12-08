洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 百科 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

洛阳中信重工：在机器人版图上“开疆拓土”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2018-04-17 08:48

　　日前，在位于伊滨区的中信重工特种机器人生产基地，刚下线的新一代防爆消防灭火机器人产品正在接受严格检验 记者 潘郁摄

　　核心提示

　　去年，中信重工机器人及智能装备产业板块实现爆发性增长，已经成为公司新的、最大的利润增长点。

　　日前，省委书记王国生莅洛调研，在中信重工伊滨高端制造产业园察看特种机器人、掘进设备，勉励企业增强自主创新能力，做强做优先进制造业，推动高质量发展。

　　1 特种机器人技术国际领先

　　昨日，在中信重工伊滨高端制造工业园，园区内环境优美安静，车间内却是机器的隆隆声响。

　　在高端电液智能装备产业基地车间内，生产线上正在组装十几台身着红色外衣的特种消防机器人。

　　“这是为洛阳市消防支队生产的30台特种机器人，计划这个月底交付。”中信重工机器人项目工作人员王军伟介绍，中信重工的特种消防灭火侦察机器人，是唯一获得国内防爆认证和消防认证的机器人，适用于石油、化工、燃气、电力、仓储等易燃易爆环境的消防救援工作。

　　不远处，几台最新研发的排爆机器人、铁路车辆列检机器人、微型消防站灭火机器人、轮式防爆巡检机器人、水下机器人等整齐列队，展现出中信重工机器人产业的蓬勃发展之势。

　　王军伟介绍，中信重工作为国内较早进入特种机器人研制领域的企业，通过自主研发，拥有了履带式机器人平台、水下机器人平台、巡检机器人平台、管道机器人平台、钻孔探测机器人平台等5大平台20余种机器人产品，多项技术成果填补国内空白，达到国际先进水平。

　　机器人产业是中信重工进军智能装备产业的一个突破点。随着“牡丹1号”盾构机的成功应用，标志着中信重工掘进装备产业发展迈出关键一步。

　　在中信重工节能环保产业基地生产车间，“牡丹3号”“牡丹4号”盾构机的生产正快马加鞭，即将应用于洛阳地铁一号线建设。

　　领先的技术优势，带来的是市场影响的不断扩大和品牌价值的日益提升。如今，中信重工的盾构机得到了市场的认可，技术水平和工况要求更高的硬岩掘进机，也即将进军非洲市场。

　　2 产业基地全国布局

　　4月6日，中信重工乌鲁木齐特种机器人产业基地首批生产的50台消防灭火侦察机器人，交付甘泉堡公安消防部门。这意味着，中信重工乌鲁木齐特种机器人产业基地正式建成投产。

　　凭借特种机器人的强大技术研发实力，中信重工机器人版图再次扩大。该产业基地项目自去年12月签约落户甘泉堡经济技术开发区以来，仅用时3个月就完成了项目建设并投产运营。根据规划，乌鲁木齐特种机器人产业基地主要开发生产消防灭火侦察机器人、危险场站巡检机器人、铁路车辆列检机器人、水下机器人等特种机器人，广泛应用于消防、市政、电力、矿山、石化等行业。项目投产后，预计今年可达产300台，3年达产1000台。未来，这里将打造成新疆最大的特种机器人制造基地。

　　2017年，继唐山开诚、洛阳本部、江苏徐州、山东东营后，中信重工接连布局江西共青城、广东台山、浙江柯桥、陕西渭南、湖南永州、重庆、浙江宁波、新疆甘泉堡、浙江余姚等地，特种机器人版图进一步扩大。

　　与此同时，中信重工的特种机器人市场开拓进程明显提速，先后列装江苏省消防总队、广东省消防总队、徐州市消防支队、洛阳市消防支队，以及中石油、中石化等，多次参加重大火灾事故现场救援。

　　去年，中信重工的机器人及智能装备产业板块实现爆发性增长，成为公司新的、最大的利润增长点。

　　3 智能化工厂呼之欲出

　　在伊滨区，依托国家“特种机器人制造智能化工厂”项目，中信重工对特种机器人生产线进行智能化改造。在产品设计、制造、检测、物流等产品全生命周期内，所有环节都将实现智能化、自动化。

　　“我们的最终目标就是实现机器人生产机器人。”智能工厂负责人王勇介绍，项目投产后，预计生产效率可提高30%，能源利用率提高20%，运营成本降低30%，产品不良品率降低30%，产品研制周期缩短50%。未来，以智能化改造为核心的技术改造，将在中信重工实现全覆盖。

　　定位于特种机器人，中信重工将以应用和产业化为中心，不断做大产业规模。按照规划，到2020年，中信重工将实现机器人产业销售收入50亿元，打造国内最大的特种机器人研发及产业化基地。

　　“省委书记王国生莅临中信重工调研，勉励我们要增强自主创新能力，做大做强先进制造业，推进高质量发展。”中信重工董事长俞章法表示，公司将着力发挥优势，全面实施“双轮驱动”战略，按照打好“四张牌”的要求，依托国家“双创”示范基地，借力借势谋发展，以产业创新为动力，为河南、为洛阳的新发展贡献新力量。（洛阳日报记者 李迎博）
[ 责任编辑：张惟一（见习）]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·[健康]这几种穿法最伤害【乳房】，你还在做？！
  • ·[健康]"蛇缠腰"缠满一圈能要命?一般不会超过半圈
  • ·[健康]阴道炎可不是女人的私事，另一半需要治疗吗？
    		•
    老年人学开车 没有想象的那么难
    老年人学开车 没有想象的那么难
    老年人学开车 没有想象的那么难
        天气越来越暖，到驾校学车的人渐渐多起来。学车的队伍里，不乏老年人的身影。今年央视春晚，蔡明和潘长江表...
  • ·三只兔子一台戏
  • ·洛阳八旬老太创作歌曲颂牡丹
  • ·边旅行边赚钱 这样的办法可以有
    		•
     
    		 
    新闻排行
  • 牛！河科大动物科技学院144班全班9名...
  • 安徽合肥轨道交通建设中用上“洛阳心...
  • 洛阳5胞胎白虎宝宝首次与游客见面
  • 去年洛阳市居民人均消费16918元 外出...
  • 想购置新能源汽车？先来了解一下市场行情
  • 免费入园 开心赏花
  • 洛阳全面从严整治交通乱象 实现骑警巡...
  • 洛阳打造博物馆之都，传承城市记忆
  • 洛阳中信重工：在机器人版图上“开疆...
  • 荣誉见证城市发展轨迹（纪念洛阳解放7...
    		•
    百姓呼声
    到了退休年龄养老保险未交够15年怎么办？
    涧西长安路4号街坊小区内路面积水谁来管
    精彩图片
    嵩县朱王岭村：岭上花...
    扮靓窗口 喜迎宾朋
    洛阳5胞胎白虎宝宝首次...
    洛阳中信重工：在机器...
    精彩热帖

    春天的乡村

    飞车魅影

    兴洛湖公园随拍

    大美洛阳 国色天香
    /美如仙境的新疆喀纳斯秋色
    /美如仙境的新疆喀纳斯秋色
    /国庆阿尔山之旅
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南中冶律师事务所 张彦立 不良信息举报电话：（0379）65233605