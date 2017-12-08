洛阳中信重工：在机器人版图上“开疆拓土”

日前，省委书记王国生莅洛调研，在中信重工伊滨高端制造产业园察看特种机器人、掘进设备，勉励企业增强自主创新能力，做强做优先进制造业，推动高质量发展。

日前，在位于伊滨区的中信重工特种机器人生产基地，刚下线的新一代防爆消防灭火机器人产品正在接受严格检验 记者 潘郁摄

核心提示

去年，中信重工机器人及智能装备产业板块实现爆发性增长，已经成为公司新的、最大的利润增长点。

日前，省委书记王国生莅洛调研，在中信重工伊滨高端制造产业园察看特种机器人、掘进设备，勉励企业增强自主创新能力，做强做优先进制造业，推动高质量发展。

1 特种机器人技术国际领先

昨日，在中信重工伊滨高端制造工业园，园区内环境优美安静，车间内却是机器的隆隆声响。

在高端电液智能装备产业基地车间内，生产线上正在组装十几台身着红色外衣的特种消防机器人。

“这是为洛阳市消防支队生产的30台特种机器人，计划这个月底交付。”中信重工机器人项目工作人员王军伟介绍，中信重工的特种消防灭火侦察机器人，是唯一获得国内防爆认证和消防认证的机器人，适用于石油、化工、燃气、电力、仓储等易燃易爆环境的消防救援工作。

不远处，几台最新研发的排爆机器人、铁路车辆列检机器人、微型消防站灭火机器人、轮式防爆巡检机器人、水下机器人等整齐列队，展现出中信重工机器人产业的蓬勃发展之势。

王军伟介绍，中信重工作为国内较早进入特种机器人研制领域的企业，通过自主研发，拥有了履带式机器人平台、水下机器人平台、巡检机器人平台、管道机器人平台、钻孔探测机器人平台等5大平台20余种机器人产品，多项技术成果填补国内空白，达到国际先进水平。

机器人产业是中信重工进军智能装备产业的一个突破点。随着“牡丹1号”盾构机的成功应用，标志着中信重工掘进装备产业发展迈出关键一步。

在中信重工节能环保产业基地生产车间，“牡丹3号”“牡丹4号”盾构机的生产正快马加鞭，即将应用于洛阳地铁一号线建设。

领先的技术优势，带来的是市场影响的不断扩大和品牌价值的日益提升。如今，中信重工的盾构机得到了市场的认可，技术水平和工况要求更高的硬岩掘进机，也即将进军非洲市场。

2 产业基地全国布局

4月6日，中信重工乌鲁木齐特种机器人产业基地首批生产的50台消防灭火侦察机器人，交付甘泉堡公安消防部门。这意味着，中信重工乌鲁木齐特种机器人产业基地正式建成投产。

凭借特种机器人的强大技术研发实力，中信重工机器人版图再次扩大。该产业基地项目自去年12月签约落户甘泉堡经济技术开发区以来，仅用时3个月就完成了项目建设并投产运营。根据规划，乌鲁木齐特种机器人产业基地主要开发生产消防灭火侦察机器人、危险场站巡检机器人、铁路车辆列检机器人、水下机器人等特种机器人，广泛应用于消防、市政、电力、矿山、石化等行业。项目投产后，预计今年可达产300台，3年达产1000台。未来，这里将打造成新疆最大的特种机器人制造基地。

2017年，继唐山开诚、洛阳本部、江苏徐州、山东东营后，中信重工接连布局江西共青城、广东台山、浙江柯桥、陕西渭南、湖南永州、重庆、浙江宁波、新疆甘泉堡、浙江余姚等地，特种机器人版图进一步扩大。

与此同时，中信重工的特种机器人市场开拓进程明显提速，先后列装江苏省消防总队、广东省消防总队、徐州市消防支队、洛阳市消防支队，以及中石油、中石化等，多次参加重大火灾事故现场救援。

去年，中信重工的机器人及智能装备产业板块实现爆发性增长，成为公司新的、最大的利润增长点。

3 智能化工厂呼之欲出

在伊滨区，依托国家“特种机器人制造智能化工厂”项目，中信重工对特种机器人生产线进行智能化改造。在产品设计、制造、检测、物流等产品全生命周期内，所有环节都将实现智能化、自动化。

“我们的最终目标就是实现机器人生产机器人。”智能工厂负责人王勇介绍，项目投产后，预计生产效率可提高30%，能源利用率提高20%，运营成本降低30%，产品不良品率降低30%，产品研制周期缩短50%。未来，以智能化改造为核心的技术改造，将在中信重工实现全覆盖。

定位于特种机器人，中信重工将以应用和产业化为中心，不断做大产业规模。按照规划，到2020年，中信重工将实现机器人产业销售收入50亿元，打造国内最大的特种机器人研发及产业化基地。

“省委书记王国生莅临中信重工调研，勉励我们要增强自主创新能力，做大做强先进制造业，推进高质量发展。”中信重工董事长俞章法表示，公司将着力发挥优势，全面实施“双轮驱动”战略，按照打好“四张牌”的要求，依托国家“双创”示范基地，借力借势谋发展，以产业创新为动力，为河南、为洛阳的新发展贡献新力量。（洛阳日报记者 李迎博）