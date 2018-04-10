把“9+2”工作布局作为主抓手——四论做好创新大文章、打好洛阳“四张牌”

日前，省委书记王国生莅洛调研，对洛阳发展思路举措特别是“9+2”工作布局给予充分肯定，对洛阳下一步工作提出殷切期望和明确要求。市委书记李亚在主持召开市委常委(扩大)会议时强调，要坚持正确思路，把推进“9+2”工作布局作为贯彻新发展理念、打好“四张牌”、推动高质量发展的主抓手，一抓到底、久久为功、实干实效。

在历史前进的逻辑中前进，在时代发展的潮流中发展。

日前，省委书记王国生莅洛调研，对洛阳发展思路举措特别是“9+2”工作布局给予充分肯定，对洛阳下一步工作提出殷切期望和明确要求。市委书记李亚在主持召开市委常委(扩大)会议时强调，要坚持正确思路，把推进“9+2”工作布局作为贯彻新发展理念、打好“四张牌”、推动高质量发展的主抓手，一抓到底、久久为功、实干实效。

党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央观大势、谋全局、干实事，成功驾驭了我国经济发展大局，在实践中形成了以新发展理念为主要内容的习近平新时代中国特色社会主义经济思想。新发展理念，是为中国经济发展进入新常态、世界经济复苏低迷开出的“药方”。过去几年，正是因为坚定不移贯彻新发展理念，我国发展质量和效益不断提升，取得了历史性成就、发生了历史性变革。

“十三五”开局之年，洛阳坚持“以新发展理念为引领、以新发展体系为支撑”，确定了“四高一强一率先”奋斗目标和“9+2”工作布局，历经大半年谋划完成了顶层设计，形成了“围绕理念落地构建体系、围绕体系推进谋划专项、围绕专项实施抓好项目”的工作框架。2017年，围绕贯彻党的十九大精神、落实国家和省赋予的战略定位，洛阳确立了决胜全面小康、开启现代化建设新征程的宏伟蓝图，谋划形成了加快建设副中心、打造全省增长极的决策部署，丰富提升了推进“9+2”工作布局、实现“四高一强一率先”奋斗目标的思路举措。

回望来路，在“9+2”工作布局中一以贯之的是：始终以引领新常态为“大逻辑”，以新发展理念为“指挥棒”，立足大局、把握规律，坚持问题导向与目标导向相结合，坚持正确工作策略和方法，稳中求进，保持战略定力、坚持底线思维，一步一个脚印向前迈进。这一发展思路，贯通中央与地方、理论与实践、过去与未来，体现出把握“大逻辑”、掌控“大方向”、搭建“大框架”的能力与水平，具有极强的稳定性、协调性、内生性、包容性，成为推动洛阳率先发展的主抓手。当2017年画上句号，以GDP突破4000亿元大关、经济增速居全省第一、三产首次超过二产等为标志，洛阳发展站在了新的历史起点上。

选准了方向，前进就不会迷茫；走对了路，才能越走越宽阔。当决胜全面小康、开启现代化建设新征程、迈向高质量发展的新时代到来，“坚持新发展理念”被作为新时代坚持和发展中国特色社会主义的基本方略之一加以强调。这就需要我们紧扣新目标新使命新要求，提高贯彻新发展理念的本领，推出更多符合规律性、体现实效性、具有针对性的硬措施，进一步完善提升“9+2”工作布局，确保正确的决策部署一抓到底。

从根本上讲，推进“9+2”工作布局与贯彻新发展理念、打好“四张牌”、推动高质量发展是完全一致的，契合历史前进的逻辑，顺应时代发展的潮流。一张蓝图绘到底，我们一定能创造出无愧于时代的新业绩！（新闻评论员 洛平）