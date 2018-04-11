洛阳公务员玩微电影 获金鸡百花电影节微电影优秀作品奖

近日，在中国金鸡百花电影节第三届国际微电影展映盛典上，我市税务系统工作人员李辉创作的微电影《回家》，获得微电影优秀作品奖。该奖项是我国微电影界的最高奖项，这也是我市有人首次获得该奖。日前，记者在高新区国税局见到了刚领奖回来的李辉，听他讲述背后的创作故事。

核心提示

近日，在中国金鸡百花电影节第三届国际微电影展映盛典上，我市税务系统工作人员李辉创作的微电影《回家》，获得微电影优秀作品奖。该奖项是我国微电影界的最高奖项，这也是我市有人首次获得该奖。日前，记者在高新区国税局见到了刚领奖回来的李辉，听他讲述背后的创作故事。

1 释疑

因工作经历爱上税收宣传

公务员竟然玩起了微电影，您是不是也有这样的疑问？其实，李辉自2004年以来一直从事税收宣传工作。

早在2002年李辉就因出色的文笔参与编写《税事春秋300例》一书，这本书就是用故事讲税收，时间跨度从夏商周到现代，其中商鞅、王安石、张居正等著名历史人物围绕赋税改革发生的故事都有涉及。

2004年李辉参与创作第二本书《涉税案件访谈录》，在监狱中面对面地采访了53名涉税案件罪犯，在他看来很多当事人都是因为不懂税法才走上了歧途，因此他将更多的精力投入到税收宣传中。他说：“税收宣传其实就是什么形式纳税人容易理解接受，我们就用什么形式，因此漫画、动漫、舞台剧的形式我都尝试过。”

随着微电影的兴起，李辉开始考虑以这种新形式进行创作，2015年6月国家税务总局批准成立税收微电影项目组，他的想法有了现实的土壤。

李辉在颁奖现场(图片由受访者提供)

2 讲述

从身边事入手，一个晚上构思出了剧本梗概

来到微电影项目组后，李辉最初的构想是做成微电影系列剧《办税服务厅的故事》，不过这一方案被国家税务总局的专家否定了，原因是一个办税服务厅的视角不能涵盖税收宣传故事的多样性，一个繁忙的工作窗口也不太合适发生太多的故事。

李辉说：“十几万字的剧本被否定，当时心里酸酸的，不过静下心来细想想，专家的话不无道理。”

于是李辉重整旗鼓，从零开始。普通市民平常接触到的事哪些跟税务有关系？普通市民想看啥？税收能给普通市民带来哪些好处？……一系列的问题在他的脑海中打转，渐渐地这样一个场景浮现出来——在火车站等人流密集的地方，几个人偷偷摸摸地向来来往往的人推销：“大哥，要发票吗？”“真票，保证真票，要不要？”……

灵感乍现，李辉一刻不敢停，从傍晚6点到次日早上6点，微电影剧本《回家》雏形出现：主人公阿虎因倒卖发票东窗事发而四处潜逃，找工作受挫，有家不敢回，面对心爱女孩的示爱也不敢接受。在女孩的感化下，阿虎最终投案自首，刑满释放后如愿回家。

3 看法

用讲故事提高税收社会认知度和遵从度

微电影《回家》上线后，3个月内网站点击量就超过30万次，其他全国各类媒介推送了10余万次，取得了较好的税收宣传效果。

洛阳高新区国税局副局长朱艳丽认为，新时代的税收宣传必须在“故事”上下功夫，增强可读性和可视性，要以力争让民众喜欢看、主动看为前提。微电影充分发挥了互联网时代新媒体的快捷传播优势，解决了社会公众“想要看、喜欢看”和“怎样看、在哪里看”的问题，在讲故事中潜移默化地提高了税收的社会认知度和遵从度。

李辉说：“税收宣传从最早的敲锣打鼓拉条幅，到现在的微电影，宣传方法在不断演变，不变的是初心，这个初心就是对税收事业的热爱。”（洛阳晚报记者 郭飞飞 通讯员 刘志强 周改伟）