为“绿牌车”开大“绿灯”（河洛谈）

1分钟，15个“绿色靓号”被网络预选；1个小时，183个车主选号成功；一天里，至少776个车主成为“尝鲜者”……10日，我市启用新能源汽车专用号牌，引发新能源汽车车主抢装绿色号牌热，更让人对其通行优惠政策的后续落地充满期待。

1分钟，15个“绿色靓号”被网络预选；1个小时，183个车主选号成功；一天里，至少776个车主成为“尝鲜者”……10日，我市启用新能源汽车专用号牌，引发新能源汽车车主抢装绿色号牌热，更让人对其通行优惠政策的后续落地充满期待。

近几年来，国务院频频出台对新能源汽车的鼓励扶植政策，从购车补贴、购置税优惠，到电池回收新规、加快充电桩建设，从明确规定各地不得限行、不得限购，再到今年全国两会上的“新能源汽车购置税优惠政策再延长三年”，这些优惠政策的“组合拳”，旗帜鲜明地表明了支持新能源汽车发展的“国家态度”。从这个意义讲，市民抢换绿色号牌，其实是在抢先享受优惠政策，特别是“不限行”优惠。

此前，许多城市未启用新能源汽车专用号牌，新能源汽车只能挂传统燃油汽车号牌，由于不易识别，难以差异化管理，阻碍了新能源汽车“不限行”政策的具体实施。此次由公安部在试点基础上，在全国范围内全面推广新能源汽车专用号牌，新能源汽车换了“新身份证”，“不限行”政策落地自然再无悬念。

落实好新能源汽车优惠政策，才能有效释放政策“组合拳”的威力。随着新能源汽车专用号牌的纷纷启用，不少城市“绿牌车”“不限行”政策已经落地，并且在实际操作上有所发挥。在西安，“绿牌车”不但不受尾号限行政策约束，还能走公交车道；在成都，“绿牌车”在城区内停车场免费停车2小时，纯电动城市物流配送车入城不受限；在西宁，“绿牌车”落户、选号有绿色通道，首次交通违法还不处罚。这些做法先人一步，有效刺激了当地对新能源汽车的消费升级和产业升级，减少了大气污染排放。

脚步迈出了，就要果敢前行。迎着“绿色升级”的新时代风向，我们不妨因地制宜、大胆创新配套的管理制度和办法，快速有效落实新能源汽车优惠政策，让新能源汽车轻装上路，跑出洛阳“加速度”！(郭旭光)