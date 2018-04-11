洛阳全面从严整治交通乱象 实现骑警巡逻勤务模式常态化

“请您配合执法，您可以选择接受罚款，也可以选择维护交通秩序半个小时……”近日的一个上午，在洛龙区开元大道与市府东街交叉口，市交警支队机动大队的民警认真纠正电动车闯红灯违法行为。

民警在开元大道与市府东街交叉口整治交通乱象

“请您配合执法，您可以选择接受罚款，也可以选择维护交通秩序半个小时……”近日的一个上午，在洛龙区开元大道与市府东街交叉口，市交警支队机动大队的民警认真纠正电动车闯红灯违法行为。

“处罚仅是手段，教育才是目的。”现场执法的该大队二中队民警周伟波说。该中队负责维持北起古城路、南至开元大道、东至市府东街、西至市府西街区域的交通秩序，由于地处市区核心区域，他们一天要经历早中晚三个车流高峰，整治交通乱象刻不容缓。

记者采访的半个小时，周伟波和同事们纠正了6例交通违法行为。

“我平常开车过路口很注意避让行人，毕竟出事故对谁都没好处。我个人认为有的电动车车速很快还闯红灯，很容易发生交通事故，确实得好好整治一下。”市民郭先生说。

除了整治电动车闯红灯、机动车乱停乱放，市交警支队还正在组织广大一线民警在全市持续开展集中警示清查车顶粘贴玩偶行动。

近一段时间，不少车主在车顶上粘贴蜘蛛侠、钢铁侠之类的个性玩偶，很容易分散其他机动车驾驶员的注意力，进而诱发追尾或剐蹭事故；此外，这类饰物粘贴不牢固，一旦在车辆高速行驶时掉落，很可能威胁周边车辆和行人的安全。市交警支队副支队长王伟表示，从4月10日起，对粘贴玩偶等妨碍安全行车的交通违法行为依法严处，最高处罚200元、记2分。

“我们在硬起手腕整治乱象的同时，要通过广泛宣传，让广大驾驶人意识到相关违法行为的危害。整治交通乱象说到底是纠正一些驾驶人的不文明驾驶习惯，我们要消除其侥幸心理。”王伟说。

按照我市“五项治理”相关要求，交警部门于4月1日起在全市开展交通乱象整治百日攻坚战，同步推进机动车、非机动车、行人交通违法行为整治，重点加大对快递、网络订餐等行业配送车辆交通违法行为整治力度；督促各交巡大队整合现有摩托车装备组建骑警巡逻中队，深入辖区重点景区、商业街区及主要干道开展流动巡逻执法，实现今后骑警巡逻勤务模式常态化，强力震慑违法行为人，让城市更有秩序，让交通安全意识在广大交通参与者心中扎根。（洛阳日报记者 苏楠 通讯员 谢育健 姜东 文/图）