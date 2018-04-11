洛阳物价部门现场设点 受理价格投诉举报

游玩赏花担心被“坑”？您可到价格举报投诉咨询台现场维权！今年牡丹文化节期间，我市物价部门实行三级联动，在各大景区及牡丹观赏园设立价格投诉举报咨询台，现场对价格违法行为进行快速处理。

游玩赏花担心被“坑”？您可到价格举报投诉咨询台现场维权！今年牡丹文化节期间，我市物价部门实行三级联动，在各大景区及牡丹观赏园设立价格投诉举报咨询台，现场对价格违法行为进行快速处理。

14日上午，记者走访国家牡丹园、王城公园和中国国花园等景区看到，价格举报投诉咨询台设立在景区门口的醒目位置，咨询台前放置有牡丹文化节临时停车场收费明码标价展板，供来往游客查看咨询。

市价格监督检查局相关负责人介绍，今年牡丹文化节期间，由市价格监督检查局、区物价部门和所在辖区办事处派驻工作人员到各大景区及牡丹观赏园设立价格投诉举报咨询台，现场受理价格举报问题，并在景区周边开展巡查。在现场设立价格投诉举报咨询台，一方面加大价格监管力度，现场受理价格投诉举报，便于高效快速处理；另一方面，对往年价格投诉集中的停车收费不合理行为起到震慑作用。

据介绍，今年牡丹文化节开幕以来，我市旅游市场价格平稳，投诉举报量较往年明显下降。据统计，4月1日至13日，我市12358价格举报电话共受理涉及停车收费的举报20多件，累计处理16起停车超标准收费的价格案例，共计罚款5700元。

市物价部门提醒，消费者如遇到价格违法行为，可拨打12358价格举报电话进行价格维权，还可以到景区门口设立的价格投诉举报咨询台现场维权。 （洛阳日报记者 李冰 通讯员 王文才）