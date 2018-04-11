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自律，就是在内心装个监控
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 河洛时评  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2018-04-17 08:28

　　若凡事依赖监控，生活就会多了冷冰冰的感觉，人与人之间也像隔了堵墙。在自己的内心装个监控，于人于己都是在创造和谐、美丽。

　　一市民在小区内不慎把万元现金弄丢，民警通过楼下的监控，帮失主找回了现金。

　　安全是生活第一要素，如今，监控的普及大大增强了人们的安全感，监控在现代生活中发挥的平安守护作用，毋庸置疑。

　　拿小区来说，监控除了防凶、防盗，基本上是对邻里之间日常生活的记录，为的是解决邻里纠纷，促进小区建设：谁高空抛物砸坏了楼下停放的车辆，谁捡了别人不小心落下的东西，谁一盆脏水不小心泼在了别人晾晒的被子上……一查监控，一目了然，即使有心抵赖也怪难。

　　监控的作用在于还原真相，作为影像证据，直观、客观、实时，所以公共场合一句“此处有监控，请注意您的言行”，确实能提醒、督促人们举止文明。面对镜头，人们也会自觉增强规范意识和自我约束意识，收敛不文明行为。

　　不过，从另一方面说，无论是大街、商场还是小区，人和人相处最好还是不要到了动不动就要靠监控的地步，若凡事依赖监控，生活就会多了冷冰冰的感觉，人与人之间也像隔了堵墙。“人情留一线，日后好见面”，当动用监控寻找肇事者时，人们之间的和谐已然受损，尤其是生活在同一个小区的居民，低头不见抬头见，当事者以后难免感到尴尬。

　　在自己的内心装个监控，用公德约束自己的行为，时时检视自己的行为，从而保持慎独、规则和自律意识，于人于己都是在创造和谐、美丽，很多生活纠纷也可因此避免。

　　老人们常说，这过日子比树叶都稠，意思是生活中人们要彼此多帮衬着点，遇事要多为他人着想，多为他人提供生活便利，这样日子才会过得舒心。确实是这样，小至生活在同一个小区，大至生活在同一个城市，都是一种缘分，要不怎么到了陌生地方后，会“老乡见老乡，两眼泪汪汪”呢？（新闻观察员 洛谭）
[ 责任编辑：史戎戎]
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