17岁“老司机”的背后是监护失责

未满18岁，根本不能申领驾驶证，更不能骑摩托车上路。拥有“两年驾龄”的17岁“老司机”背后，不只是孩子交通意识的淡薄，更是家长的监护失责。

未满18岁，根本不能申领驾驶证，更不能骑摩托车上路。拥有“两年驾龄”的17岁“老司机”背后，不只是孩子交通意识的淡薄，更是家长的监护失责。

一名17岁男孩无证驾驶无号牌改装摩托车，被交警现场抓住后，竟称自己已有“两年驾龄”，是“老司机”，而摩托车是妈妈给买的。（>>>>新闻回放）

我国《机动车驾驶证申领和使用规定》第十二条规定：申请小型汽车、小型自动挡汽车、残疾人专用小型自动挡载客汽车、轻便摩托车准驾车型的，在18周岁以上、70周岁以下。

未满18岁，根本不能申领驾驶证，更不能骑摩托车上路。拥有“两年驾龄”的17岁“老司机”背后，不只是孩子交通意识的淡薄，更是家长的监护失责。在家长眼里，孩子骑摩托车上路，不算个事儿，这才允许孩子骑摩托车，甚至出钱给孩子买摩托车。家长的这种监护失责，会给孩子以及其他交通参与者，带来一定安全隐患。交通事故是未成年人的主要“杀手”之一。

父母监护针对的不只是低龄未成年人，只要孩子未满18岁，父母就有义务负责其安全。事实上，很多监护失责发生在12岁以上未成年人家庭。

比如，一些家长为上初中的孩子购买电动车，以方便其上下学，看似爱孩子，实则害孩子。十四五岁的孩子，看上去人高马大，其实心智尚未成熟，身体的平衡能力和应急能力都较弱，遇到突发情况很难妥善处置，容易发生意外。正因为此，我国道路交通安全法实施条例第七十二条规定，驾驶电动自行车和残疾人机动轮椅车必须年满16周岁。

未成年人骑摩托车、电动车，往往是家长没有认识到孩子骑摩托车、电动车的危险性和危害性，准许、默许甚至纵容孩子驾驶摩托车、电动车。

很多家长觉得，随着孩子一天天长大，自己监护的责任一点点减小。事实上，孩子越大，监护责任越重。10岁之前主要是对孩子人身安全的监护，但是10岁以后，除了人身安全的监护，更要有心理安全的监护，只有父母在监护责任上做到“全勤”，孩子才能安全健康地长大成人。（新闻观察员 洛谭）