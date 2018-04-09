洛阳王城公园牡丹插花等您赏

作为今年牡丹文化节期间王城公园最受关注的特色游园活动之一，第十届“王城之春”牡丹插花花艺展14日与大家见面。在位于该园明堂二楼、三楼的800余平方米展厅内，汇聚了多名国内知名插花艺术家的牡丹插花作品。

游客参观插花展

作为今年牡丹文化节期间王城公园最受关注的特色游园活动之一，第十届“王城之春”牡丹插花花艺展14日与大家见面。在位于该园明堂二楼、三楼的800余平方米展厅内，汇聚了多名国内知名插花艺术家的牡丹插花作品。

其中，明堂二楼展区中的牡丹插花作品多以经典故事为灵感，通过牡丹插花为游客讲述白马驮经等；三楼展区中的作品则以经典牡丹诗词为主线，用造型多变的牡丹插花作品为游客展现“国色朝酣酒，天香夜染衣”“绝代只西子，众芳唯牡丹”等画面。

今年的插花花艺展以“牡丹绽放新思路，盛世花开耀古都”为主题，包含经典诗词呈现、小康人家、古都名园等多个元素。本届“王城之春”牡丹插花花艺展展出时间截至5月1日。（洛阳晚报记者 李雨璐 特约通讯员 乔丽娜/文 记者 杜卿/图）