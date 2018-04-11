牛！河科大动物科技学院144班全班9名女生均考研成功

近日，河南科技大学动物科技学院144班迎来一件大喜事：班级中9名女生均考研成功。动物科技学院的学生就业方向有哪些？考研是因为工作难找吗？昨日，记者来到河南科技大学听她们讲述自己的考研故事。

去年12月，9名女生考试结束后合影(采访对象供图)

近日，河南科技大学动物科技学院144班迎来一件大喜事：班级中9名女生均考研成功。动物科技学院的学生就业方向有哪些？考研是因为工作难找吗？昨日，记者来到河南科技大学听她们讲述自己的考研故事。

惊喜：班里9名女生全部考研成功

9名女生来自3个宿舍，得知大家全部考研成功后，她们在3个宿舍窗外拉起了一条长长的条幅“热烈祝贺动科144班全体小仙女考研成功”。不少学弟学妹看到后都将她们作为学习榜样。

这个“学霸”班级是如何炼成的？学院学工办主任张小玲说：“大学四年这个班一直保持着浓厚的学习氛围，考研时有相同目标的同学就做考研伙伴儿，互相督促。这次成绩出来我们都不感到意外。”

说起自己的考研经历，144班团支书张亭说：“考研跟高考不太一样，高考时大家考卷相同，考研时每个人目标学校不同，考卷不同，这更需要自律和专注力。”

144班韦月瑞说：“为了前景更好，考研的时候大家都很拼，刚开始还抽空逛个街，到了后期基本上除了晚上休息全天都泡在自习室。感觉所有考研的同学都这样，没有觉得特别苦。”

专业：动物科技专业都做些什么？可能跟您想的不一样

一个班的女生都选择考研，是因为工作不好找吗？动物科技学院的学生都学些啥？将来能做哪些工作？

张小玲介绍，从入学之初的情况来看，大多数学生对这个专业的认知度和认同度不高，不过，一些沿海发达地区的学生多是主动选择了这一专业。

今年上大三的刘名歌说：“动科，很多人一听到这个专业都觉得是养猪的，开始也有很多女生想换专业，但是后来上课后尤其是到一些现代化的畜牧企业参观后才发现跟想的不一样。”

张小玲介绍，该学院的专业涉及老百姓餐桌上的肉、蛋、奶，畜牧类企业、科研院所、制药、检疫、海关、动物医院等都是毕业生的就业方向。咱们平时喝的奶制品蛋白质含量是否达标、即将屠宰的动物是否有疫病、狗粮营养配比是否科学，这些方面都需要动物科学和动物医学类人才。

现状：相关专业人才极度缺乏，招聘基本靠“抢”

近年，我国畜牧业快速发展，畜牧类人才极度缺乏，学院里的毕业生不愁找工作，收入也不低。

现在，每到毕业季各大企业都“抢”着要人。在去年学院举办的专场招聘会上，93家企业提供的岗位超过1800个，而该学院2017届毕业生仅409人，其中本科364人，研究生45人，平均4个岗位“抢”一个学生。

有的招聘方提前把大二、大三的学生带到企业参观，并提供实践机会，希望通过良好的企业环境吸引学生毕业后来该企业就业。

张小玲说：“目前，学生刚毕业工资就能拿到四五千元，由于多数企业还处于扩张期，上升空间也较大。之前有学生入职1年就当上了分厂厂长。预计未来几年，畜牧类专业人才供应仍会有较大缺口。”（洛阳晚报记者 郭飞飞 通讯员 扈孟德）