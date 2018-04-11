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嵩县饭坡镇青山村：发展立体种植产业助力脱贫
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2018-04-17 08:20

　　村民在坡地上种植花椒

　　一年之计在于春。前些日子，嵩县饭坡镇青山村村民在田里干得热火朝天，300余亩坡地已栽上了花椒树苗和菊花幼苗。“坡地出路不好，以前种庄稼既费劲儿收益还低。如今，在地里套种花椒和菊花，当年就能见收益。”村民赵现才擦着额头上的汗珠对记者说。

　　背靠青山的青山村位于饭坡镇东南部的浅山区，村里土地资源丰富，但坡地多，机械很难进地作业，种庄稼收益低，村民对坡地“既爱又恨”。“一些村民反映种地有‘两难’，一是劳动力不足，二是出力不赚钱。”市档案局驻青山村第一书记寇志峰说，在跟村民交流过程中，他体会到村民对土地发牢骚的背后，是对如何让土地“高产”的期盼。

　　今年初，在村、镇召开的贫困户和群众村组干部座谈会上，有人提出在村里发展立体种植产业，在坡地种植经济作物以增加村民收入。经过村民代表和村、镇干部外出考察，村民最终选择在田里套种收益期长的大红袍花椒和收益快的北京菊(杭白菊的一种)。

　　“菊花种植采用‘公司+支部+农户’模式，由专业公司提供苗木、技术指导，并签订收购协议。村民有了产前资金投入低、产中有保障、产后不愁卖三个保障。”寇志峰说，眼下，正是种植花椒树苗和菊花幼苗的时节，菊花幼苗成活后，当年秋天就可采摘菊花，亩均收益在3000元左右。5年后，花椒和菊花亩均综合收益可达5000元以上。

　　记者在青山村采访时得知，今年，青山村规划种植600亩大红袍花椒、套种500亩北京菊，涉及3个村民组71户贫困户，此举有望带动全村1/4贫困户实现产业脱贫。

　　“在专家指导下，俺家在自家坡地上种了3亩花椒，并套种了2亩菊花。将来，还有公司到地头收购菊花和花椒，想到这儿，俺的干劲儿更足了。”赵现才信心满满地说。（洛阳晚报记者 郭学锋 通讯员 朱伊森 文/图）
[ 责任编辑：史戎戎]
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