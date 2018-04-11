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洛阳一男子酒驾撞断路灯杆 找人“顶包”被识破
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网—洛阳晚报 2018-04-17 08:32

　　日前，家住瀍河区安居路一小区的陈小(化名)酒后开车发生单方交通事故，把一根路灯杆拦腰撞断，他的轿车也严重受损。为逃避警方处理并获得保险理赔款，他找来家人“顶包”，没想到被民警识破。目前，此案正在进一步侦办。

　　轿车撞断路灯杆，车内气囊全部打开

　　8日23时许，市交警支队事故处理大队五中队接警称，中州东路与安居路交叉口附近发生一起轿车撞断路灯杆的单方交通事故。民警孙毅、张冰伟和协警王峰等人迅速赶往事发现场。

　　“事故地点在路口北侧约300米的位置，一辆白色轿车横在路东的绿化带内，车身悬空架在倒地的一根路灯杆上，现场一片狼藉。”孙毅说，报警人是保险公司的理赔员，事故未造成人员受伤，他们估算车损在20万元左右。

　　民警查勘事故现场发现，肇事轿车的引擎盖儿被撞得严重变形，车内安全气囊全部打开，但车内并没有人。“肇事车司机在哪儿？”孙毅询问报警人，车旁一名身穿睡衣的中年女士回答：“我是司机。”

　　“顶包”者被识破，肇事者被抓获

　　“女子的丈夫陈大(化名)也在现场，我询问他们事发时车上有几个人，女子说只有她一个人，陈大却说车上有俩人。”孙毅说，这让他感到事情蹊跷，于是进一步询问相关情况。

　　民警说，该女子自称她住在距离事发地不足500米的一个小区，事发前，她因琐事与丈夫发生争吵后开车离家，但又担心年幼的孩子哭闹，就掉头准备返回，不料操作失误把车开进了绿化带内，撞断了绿化带内的一根路灯杆。

　　“那个女子负气离家又很快返回的说法不太符合常理，我怀疑她不是肇事者。”孙毅说，随后，他坐到肇事车驾驶座上发现自己很难踩到油门踏板和制动踏板，“我身高1.7米，而那个女子身高约1.5米，她坐在驾驶座上根本无法驾驶车辆”。

　　民警当场向陈大夫妇摊牌，对方这才称肇事者其实是和他们住一个小区的弟弟陈小。事故发生一小时后，在陈大夫妇的配合下，民警将返回小区的陈小控制。

　　陈小交代，此前他喝了不少酒，抱着侥幸心理开车回家，结果发生了交通事故。为躲避警方处理并获得保险理赔款，他当即通知家人到场“顶包”。

　　“当晚，我们就对涉嫌酒驾的陈小进行了抽血，血样已经送检。”民警说，目前，警方正在进一步侦办此案。

　　律师：交通事故中替人“顶包”，或构成多种犯罪

　　“‘顶包’，除了要看违法犯罪的目的和结果，还要看涉事者在构成共同犯罪中的作用、造成损害金额、人身伤害程度等，进而进行行政处罚或追究刑事责任。”市交警支队事故处理大队五中队队长张尚斌说，交通肇事后让人“顶包”的行为分两种情况：一、在肇事者不构成犯罪的情况下，“顶包”者妨害社会管理秩序的行为会受到行政处罚；二、在肇事者构成犯罪的情况下，“顶包”者涉嫌构成包庇罪，会被追究刑事责任。

　　张尚斌说，在出现“顶包”行为的交通事故中，一些驾驶员会先选择驾车逃逸，再请他人来处理事故。殊不知，这种行为可能构成肇事逃逸。

　　河南森合律师事务所律师杨欢说，明知对方犯罪而为其提供隐藏处所、财物，帮助其逃匿或作假证明包庇的，构成包庇罪。这就是说，替人“顶包”者也可能构成犯罪。同时，若“顶包”行为实施成功，且获得保险理赔款，涉事者还会构成诈骗罪。

　　律师提醒：在发生交通事故时，驾驶员要做到不逃逸、不找人“顶包”，主动接受并积极配合警方调查，争取从轻处理。（洛阳晚报记者 郭学锋）
[ 责任编辑：崔利利]
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