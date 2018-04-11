想购置新能源汽车？先来了解一下市场行情

豫C新能源汽车专用号牌10日在我市正式启用，不少市民有了购买新能源汽车的打算，但大家又对新能源汽车存在一些疑问——在售的新能源车型有哪些？买新能源汽车能享受哪些优惠政策？新能源汽车充满电能跑多少公里？新能源汽车跑1公里比常规燃油车省多少钱？近日，记者一一帮您打探。

停在4S店的奥迪A6L新能源汽车(试驾车)

核心提示

豫C新能源汽车专用号牌10日在我市正式启用，不少市民有了购买新能源汽车的打算，但大家又对新能源汽车存在一些疑问——在售的新能源车型有哪些？买新能源汽车能享受哪些优惠政策？新能源汽车充满电能跑多少公里？新能源汽车跑1公里比常规燃油车省多少钱？近日，记者一一帮您打探。

1 走访

优惠幅度不小，可选车型不多

近日，记者走访了多个汽车市场。在龙门大道与太康路交叉口东侧的汽车市场，记者发现这里的车行店面都不大，主要销售的新能源汽车品牌有知豆、众泰、江铃等。

在龙门大道与聂潘路交叉口西侧的汽车市场，记者走访比亚迪、别克4S店发现，实际在售的新能源车型并不多，如比亚迪旗下有秦、宋、唐、元、F3等7款新能源车型，但销售人员说实际只能买到宋和元的插电混合动力版，其他车型暂时无法购买。

在开元大道与杜预街交叉口的汽车市场，记者在长安4S店询问得知，官网能查到的新能源车型现在都无法订购。

不过，在享受国家补贴后，可以买到的新能源汽车优惠幅度都挺大，如比亚迪某款1.5T插电式混合动力新能源车型的官方指导价为21.59万元，销售人员给记者的报价为16.99万元，优惠了4万多元。相对低端的新能源汽车价格多在4万元~8万元，记者看到一款最便宜的，售价仅为3.78万元。

2 算账

新能源汽车每公里的花费比燃油车少得多

业内人士介绍，一辆储电量为17度(1度等于1千瓦时)的两厢新能源汽车，使用快充1个小时即可充满电，使用慢充8个小时可充满电。

国网洛阳供电公司相关工作人员介绍，如果在自家安装充电桩充电，收费标准为居民合表电价，即每千瓦时0.568元；如果使用国家电网建设公共充电桩充电，收费标准为一般工商业及其他电价，即高峰期每千瓦时1.16元，平峰期每千瓦时0.75元，低峰期每千瓦时0.39元；如果使用私企建设的公共充电桩充电，收费标准为电费加服务费，以“特来电”充电桩为例，收费标准为每千瓦时0.6元服务费加0.75元电费，即每千瓦时1.35元。

一般储电量17度的两厢新能源汽车1次可以跑150公里，如果使用“特来电”充电桩充电，每150公里花费约22.9元，折合成每公里的花费，约为0.15元；如果在平峰期使用国家电网建设公共充电桩充电，每150公里花费约12.75元，折合成每公里的花费，约为0.09元；如果在自家充电，每150公里花费约9.66元，折合成每公里的花费，约为0.06元。

一辆平均油耗为百公里7升的燃油车，1升油可跑约14.29公里，如果按每升油6.9元计算，每公里花费约为0.48元。

这样一对比，新能源汽车即使使用最贵的充电桩充电，每公里的花费也比燃油车少得多。

3 数据

“绿牌”启用后，市场反应暂不明显

新能源汽车专用号牌启用后，买新能源汽车的人有没有增多？记者走访了解到“变化并不明显”。

江铃新能源汽车销售点的负责人介绍，新能源汽车专用号牌启用前几天，销量确实增加了，但多数是价格相对便宜的车型，购车者主要是为了抢占新能源号牌。在新能源汽车专用号牌启用后，到店咨询的人有所增加，但多数没有购买。比亚迪4S店销售人员说，新能源汽车专用号牌启用前，他们大概三四天能卖出一辆新能源汽车；新能源汽车专用号牌启用后，两天就卖了5辆。政和路奥迪4S店工作人员说，该店在售的A6L插电式混合动力版至今尚未售出一台。

市交警支队车管所的统计数据显示，10日至12日9时，全市共998人参与选号，其中仅约两成是给新车选的。市国税局车辆购置税征收管理分局的统计数据显示，10日至12日12时，我市共有117辆新能源汽车办理申报免税业务，其中大部分是因车主变更而重新申报的，为新车申报的并不多。

4 调查

续航里程不够长、充电不太方便等问题影响销售

“买车的人没有明显增加，一方面是因为市场具有滞后性，新政出台后往往过段时间市场才有反应；另一方面，说明很多人对使用新能源汽车依然有顾虑。”市工信委相关科室负责人说，尽管新能源汽车享有多方面的优惠政策，但车辆性能和使用便利性依然是消费者关心的问题。目前，新能源汽车的续航里程不够长、充电不太方便等问题依然存在，这也导致消费者因此放弃购买。

从事汽车销售的业内人士黄先生说，在一些城市，新能源汽车除了享受国家补贴，还享受地方补贴，如宁波市出台的补贴政策规定，宁波市民购买新能源汽车，国家补贴多少钱，地方再补贴多少钱。

“但洛阳一直没有地方补贴。同样一款车，我们卖17万元，在一些城市只卖15万元。这样一来，很少会有市民买这款车，厂家也不会考虑洛阳市场，这也是为什么洛阳新能源车型少的原因之一。”黄先生说。

不过，对于新能源汽车将成为未来趋势这一点，黄先生并不怀疑。“这些年，新能源汽车的国家补贴标准一直在调整，性能好、续航里程长的新能源汽车补贴在持续增加，性能差、续航里程短的新能源汽车补贴在持续减少，这说明国家一直在鼓励新能源汽车的发展。此外，我市每年公布的重点民生实事方案里都有建设充电桩的计划，相信随着停车条件及充电条件的便利性提升，新能源汽车成为主流指日可待。”黄先生说。（洛阳晚报记者 刘嘉仪 文/图）