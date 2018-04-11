洛阳一男子骑车手机滑落 公交司机鸣笛急追送回

昨日，市民曾先生拨打本报热线66778866：我的裤兜浅，骑车时手机不慎滑落出来，好心的公交车司机摁喇叭提醒我我没听到，对方下车捡起手机后才联系上我。

昨日，市民曾先生拨打本报热线66778866：我的裤兜浅，骑车时手机不慎滑落出来，好心的公交车司机摁喇叭提醒我我没听到，对方下车捡起手机后才联系上我。

15日上午，曾先生到老城区人民街附近一菜市场买完菜，骑着一辆共享单车回家。其间，他接了个电话，随后把手机装进右侧裤兜。他在一个路口等红灯，准备掏手机看时间时，意外发现手机不见了。裤兜比较浅，他猜测是骑车时手机掉了。

曾先生说，他借用路人手机拨打自己手机号码，一直没人接听。曾先生准备离开时，有个男孩给他打来电话，让他到平等街公交调度亭领手机。他赶到后才知道，18路公交车女司机张倩捡到了他的手机。

事发时，张倩驾驶公交车路过，看到曾先生的手机掉了下来，就立即摁喇叭提醒他，可因周边环境嘈杂，曾先生没听到。张倩就下车捡起手机，打算到终点站后再设法寻找失主。没想到曾先生半路打来电话，她没办法接听，干脆让车上一个男孩给曾先生回拨过去说明情况。“我想给好心的司机买些水果表示感谢，但对方不要。”曾先生说。

说起此事，张倩笑着说，就是一件小事儿，曾先生不必这么客气。（洛阳晚报记者 魏巍）