洛阳这对夫妻胆儿真大 无驾驶证就敢上路

昨日，高新交巡大队滨河岗的民警给记者打来电话：我们在路上查到一辆未按信号灯行驶的奥迪车，发现司机没有驾驶证，车在他爱人名下，可查询发现他爱人也没有驾驶证，这夫妻俩胆儿可真大。

绘图雅琦

昨日，高新交巡大队滨河岗的民警给记者打来电话：我们在路上查到一辆未按信号灯行驶的奥迪车，发现司机没有驾驶证，车在他爱人名下，可查询发现他爱人也没有驾驶证，这夫妻俩胆儿可真大。

15日15时30分，高新交巡大队滨河岗的民警执勤时发现，南昌路与滨河北路交叉口东侧有一辆奥迪车未按信号灯行驶，民警随即上前排查，但车上的男司机说忘带驾驶证了。民警查询男司机的个人信息发现，对方根本就没有驾驶证。民警还在行驶证中发现了一张车主的身份证，而坐在副驾驶位上的女子正是此人，再一查询，她也没有驾驶证。

“这夫妻俩胆儿真大，俩人都没驾驶证就敢上路。”民警告诉记者，依照法律规定，未取得机动车驾驶证驾驶机动车的将被处以2000元以下罚款，可以并处15日以下拘留。把机动车交给未取得机动车驾驶证的人驾驶的，将被处以2000元以下罚款，可以并处吊销机动车驾驶证。

目前，该车已被暂扣，夫妻俩正等待进一步处理。（洛阳晚报首席记者 王博东 通讯员 索鹏卿）