洛阳天气：昼夜温差偏大 注意及时添减衣物

今天全区晴天间多云，偏南风2级到3级，气温10℃到25℃；明天全区晴天到多云，偏南风3级左右，气温13℃到29℃。

街头不少年轻人露着脚踝

在路边汤馆喝碗热气腾腾的汤，在洛阳桥上用相机抓拍一张风景照……美好的一天，从做喜欢的事儿开始。

昨日风和日丽，但早晨的气温略低，小记穿着卫衣、套了件外套出门，依旧感觉有些冷。不过，相比前两天冷空气“挥师南下”带来的低温，现在的气温“和蔼可亲”了许多。

气温忽高忽低，穿衣露脚踝的现象成为热门话题。河北一中学为纠正学生不惜损伤身体追逐时尚的做法，每天检查学生是否露脚踝。

小记观察发现，穿衣露脚踝确实已成为当下时髦的穿法，街头到处是这样的打扮，且多为少男少女。他们有的穿着九分裤，直接露着脚踝，有的则把长裤的裤腿卷起来露出脚踝。面对这种时髦穿法，不少年长者表示不能理解。

小记的一个朋友因此没少挨妈妈的批评。她的妈妈经常叉着腰说她：“你就追求时髦吧，万一冻住腿，等你老了可有罪受！”可不管妈妈如何责备，她依然我行我素。

不听老人言，吃亏在以后。针对穿衣露脚踝的现象，医生也表示担忧。医生说，脚踝皮下脂肪较少，保暖性能差，春季应“下厚上薄”，加上脚部神经末梢丰富敏感，做好脚部保暖才能使身体适应温度变化，不然很容易得关节炎。那些爱露脚踝的人，父母的话可以不听，医生的话可要注意听，赶紧把裤腿放下来，别真到疼了才后悔。

现在的气温，回升速度不像前些天那么猛了。如果说之前气温回升像是坐上了高铁，那当下的气温回升则像是坐上了绿皮火车，虽说有些缓慢，但更容易让人适应，不是那种“昨天还穿着棉袄，今天就要换短袖”的节奏。

今明两天的具体天气情况如何呢？市气象台预计，今天全区晴天间多云，偏南风2级到3级，气温10℃到25℃；明天全区晴天到多云，偏南风3级左右，气温13℃到29℃。从这两天的气温来看，昼夜温差较大，不适合穿衣露脚踝。

最近一个月，从棉衣到短袖，已经换了好几轮。老天总这么折腾，冬装何时才能“退役”呢？目前来看，冷空气的势力已日薄西山，今后大幅降温的可能性不大，因此您可放心清洗冬天的衣物并收起来了。(洛阳晚报记者 魏巍 通讯员 禹东晖 文/图)