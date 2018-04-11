洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 百科 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

洛阳天气：昼夜温差偏大 注意及时添减衣物
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻 > 洛阳天气  来源： 洛阳网—洛阳晚报 2018-04-17 08:08

街头不少年轻人露着脚踝

　　在路边汤馆喝碗热气腾腾的汤，在洛阳桥上用相机抓拍一张风景照……美好的一天，从做喜欢的事儿开始。

　　昨日风和日丽，但早晨的气温略低，小记穿着卫衣、套了件外套出门，依旧感觉有些冷。不过，相比前两天冷空气“挥师南下”带来的低温，现在的气温“和蔼可亲”了许多。

　　气温忽高忽低，穿衣露脚踝的现象成为热门话题。河北一中学为纠正学生不惜损伤身体追逐时尚的做法，每天检查学生是否露脚踝。

　　小记观察发现，穿衣露脚踝确实已成为当下时髦的穿法，街头到处是这样的打扮，且多为少男少女。他们有的穿着九分裤，直接露着脚踝，有的则把长裤的裤腿卷起来露出脚踝。面对这种时髦穿法，不少年长者表示不能理解。

　　小记的一个朋友因此没少挨妈妈的批评。她的妈妈经常叉着腰说她：“你就追求时髦吧，万一冻住腿，等你老了可有罪受！”可不管妈妈如何责备，她依然我行我素。

　　不听老人言，吃亏在以后。针对穿衣露脚踝的现象，医生也表示担忧。医生说，脚踝皮下脂肪较少，保暖性能差，春季应“下厚上薄”，加上脚部神经末梢丰富敏感，做好脚部保暖才能使身体适应温度变化，不然很容易得关节炎。那些爱露脚踝的人，父母的话可以不听，医生的话可要注意听，赶紧把裤腿放下来，别真到疼了才后悔。

　　现在的气温，回升速度不像前些天那么猛了。如果说之前气温回升像是坐上了高铁，那当下的气温回升则像是坐上了绿皮火车，虽说有些缓慢，但更容易让人适应，不是那种“昨天还穿着棉袄，今天就要换短袖”的节奏。

　　今明两天的具体天气情况如何呢？市气象台预计，今天全区晴天间多云，偏南风2级到3级，气温10℃到25℃；明天全区晴天到多云，偏南风3级左右，气温13℃到29℃。从这两天的气温来看，昼夜温差较大，不适合穿衣露脚踝。

　　最近一个月，从棉衣到短袖，已经换了好几轮。老天总这么折腾，冬装何时才能“退役”呢？目前来看，冷空气的势力已日薄西山，今后大幅降温的可能性不大，因此您可放心清洗冬天的衣物并收起来了。(洛阳晚报记者 魏巍 通讯员 禹东晖 文/图)
[ 责任编辑：崔利利]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·[健康]牙膏选错，牙也刷错，你想过牙齿的感受吗？
  • ·[健康]韭菜虽美味，但别和它一起吃！一定要告诉家人
  • ·[健康]阴道炎可不是女人的私事，另一半需要治疗吗？
    		•
    老年人学开车 没有想象的那么难
    老年人学开车 没有想象的那么难
    老年人学开车 没有想象的那么难
        天气越来越暖，到驾校学车的人渐渐多起来。学车的队伍里，不乏老年人的身影。今年央视春晚，蔡明和潘长江表...
  • ·三只兔子一台戏
  • ·洛阳八旬老太创作歌曲颂牡丹
  • ·边旅行边赚钱 这样的办法可以有
    		•
     
    		 
    新闻排行
  • 洛阳城市版图日新月异
  • 洛阳一批市政道路、桥梁完成集中提升改造
  • 洛阳伊滨经开区：伊河岸边起绿廊
  • 大运河文化论坛在洛召开 专家探讨运河...
  • 抢抓筹办2022年北京冬奥会机遇 中国一...
  • 打好具有洛阳特色的“四张牌”——三...
  • 洛阳近郊牡丹观赏园处于盛花期
  • 真稀罕！洛阳走失宠物狗自己“报警”...
  • 丰富停车资源 方便车主停车
  • 洛阳抢抓“一带一路”机遇 力促跨境电...
    		•
    百姓呼声
    到了退休年龄养老保险未交够15年怎么办？
    涧西长安路4号街坊小区内路面积水谁来管
    精彩图片
    洛浦公园东段：一幅美...
    “市民之家”贴心便民到家
    孟津县朝阳镇高沟村：...
    瞧！牡丹花蕊中 忙碌的...
    精彩热帖

    牡丹神韵

    郁金香花海

    视觉盛宴

    天香依然 芳容依旧
    /美如仙境的新疆喀纳斯秋色
    /美如仙境的新疆喀纳斯秋色
    /国庆阿尔山之旅
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南中冶律师事务所 张彦立 不良信息举报电话：（0379）65233605