4月17日牡丹花情预报：市中心牡丹观赏园晚开品种处于盛花期

市中心牡丹观赏园晚开品种处于盛花期，近郊牡丹园中开晚开品种进入盛花期，鸡冠洞高山牡丹园早开品种初开。

市中心牡丹观赏园晚开品种处于盛花期，近郊牡丹园中开晚开品种进入盛花期，鸡冠洞高山牡丹园早开品种初开。

四星级牡丹观赏园花情如下：

国家牡丹园：中开晚开品种盛花期。园内约有450个品种14.8万株牡丹开放。其中，花王、麟风、岛大臣、首案红、新七福神等品种盛开；海黄、红玉、黑龙锦、白王狮子等品种初开。四季牡丹展馆内有30多个品种300盆牡丹盛开。

国际牡丹园：全园盛花期。园内约有400个品种25万株牡丹开放。其中，芳纪、旭港、岛大臣、新日月等品种盛开；连鹤、花王、紫红殿等品种初开。主要赏花点：九色园、锦绣园、万芳园和华夏园。

隋唐城遗址植物园：晚开品种盛花期。园内约有380个品种7万株牡丹开放。其中，日向、长寿乐、紫云殿、璎珞宝珠等品种盛开；翠幕、寿紫、海黄、浓神乐等品种初开。主要赏花点：科技园、百花园和特色园。

王城公园：晚开品种盛花期。园内约有380个品种7.1万株牡丹开放。其中，镰田藤、岛的藤、气壮山河、八束狮子等品种盛开；公主、吉野川、长寿乐等品种初开。主要赏花点：沉香楼、甘棠洲、王城春早和傲梅渲春。第十届“王城之春”牡丹插花花艺展在明堂举办。

中国国花园：晚开品种盛花期。园内约有260个品种7.5万株牡丹开放。其中，海黄、新日月、首案红、八千代椿等品种盛开；白雁、金阁、镰田藤、白王狮子等品种初开。主要赏花点：二乔亭周边、开元富贵广场、国花台等。

神州牡丹园：中开晚开品种盛花期。园内约有425个品种11.8万株牡丹开放。其中，黄冠、旭港、乌鸦羽、绿幕隐玉等品种盛开；海黄、黑豹、初乌等品种初开。主要赏花点：国花坛、四季展馆和千年花韵·天王台。

三星级牡丹观赏园花情如下：

天香牡丹园：中开晚开品种盛花期。园内约有100个品种1.5万株牡丹开放。其中冠世墨玉、春红娇艳等品种盛开；天衣、新国色等品种初开。

洛阳农博园：中开晚开品种盛花期。园内约有71个品种3.1万株牡丹开放。其中，岛锦、珠光墨润等品种盛开；春柳、绿幕隐玉等品种初开。主要赏花点：中心观景台和农博大道。

郁金香牡丹园：中开晚开品种盛花期。园内约有50个品种3.9万株牡丹开放。其中，岛锦、洛阳红等品种盛开；葛巾紫、青龙卧墨池等品种初开。各色系郁金香成片盛开。

牡丹公园：晚开品种盛花期。园内有16个品种约1000株牡丹开放。其中，海黄、明石泻等品种盛开。

西苑公园：晚开品种盛花期。园内有13个品种约1000株牡丹开放。其中，海黄、豆绿等品种盛开。

第36届中国洛阳牡丹文化节花情预报小组

2018年4月16日