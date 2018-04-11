邮储银行洛阳市分行举办网格化营销培训

为提升邮储银行个金业务综合竞争力和服务水平，提升品牌形象，邮储银行洛阳市分行于4月9日至11日举办2018年个金业务网格化经营与精准营销培训班。

为提升邮储银行个金业务综合竞争力和服务水平，提升品牌形象，邮储银行洛阳市分行于4月9日至11日举办2018年个金业务网格化经营与精准营销培训班。

本次培训人员涵盖县行行长、主管个金副行长、二级支行长、个金专管员、客户经理及全体柜员等260名员工。培训老师从阵地篇、客群篇、产业篇、策略篇、活动篇、人才篇等6个方面进行了授课。

副行长邱玉梅在开班仪式上讲话

老师授课

培训老师深入浅出、通俗易懂的授课及丰富的个人实战销售经验，引起了参培员工的共鸣，激发了大家学习的热情。

培训中，老师精彩的授课，学员热烈的互动，将课堂气氛一次次推向高潮，本次培训不但拓宽了员工的视野，激发了大家主动学习的热情，更强化提升了大家努力工作的意识和营销的能力，取得了理想的效果。

洛阳市分行通过网格化外拓营销活动的开展，为二季度和全年业务发展打下坚实的基础，推动个金业务健康持续发展。