洛阳首届婚宴名酒采购节盛大启幕

昨日，洛阳首届婚宴名酒采购节洛龙区政和路酒兮专卖店盛大开幕，本次活动由洛阳洛百烟酒有限公司主办，四川泸州老窖股份有限公司及各大名酒厂商联合承办，为广大市民提供宴会用酒一站式采购服务。

昨日，洛阳首届婚宴名酒采购节在洛百烟酒政和路酒兮专卖店盛大开幕，本次活动由洛阳洛百烟酒有限公司与泸州老窖窖龄酒类销售股份有限公司联合承办，为广大市民提供宴会用酒一站式采购服务。

洛百烟酒作为洛阳最大的名酒运营商，深耕名酒营销及服务，本次活动洛百烟酒共推出了十余款高、中、低档价位的名酒，品牌上涵盖了茅台、五粮液、剑南春、泸州老窖、汾酒等系列酒，活动通过减免、买赠等方式给出了非常大力度的优惠。此次活动不仅限于婚宴，寿宴、生日宴、庆功宴、年会都可以享受优惠。

据悉，此次活动将持续到5月31日，活动部分酒水限量供应，市民可拨打电话0379-65506219或到店详细咨询(洛龙区政和路与金城寨街交汇处西北角酒兮专卖店)。