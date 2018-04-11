嵩县三合村青年党员冯亚珂：手绘小镇“画”出美好生活

每到开春之后，山花烂漫的三合村都会迎来一群群“写生大军”。他们用缤纷的颜料和灵动的画笔，描绘这里的自然和乡愁。“写生大军”带来的写生经济，也为小山村的富裕带来了契机。前不久，省委书记王国生到三合村调研时，对写生基地、带富乡邻的创业实践给予充分肯定。

整齐的家庭宾馆

正在写生的学生

核心提示

山高沟深，偏远闭塞。在乡亲们眼中，伏牛山腹地的嵩县黄庄乡三合村苦不堪言。

山清水秀，恬淡宁静。同样的自然风貌，在画家的眼中，却有着截然不同的印象。

每到开春之后，山花烂漫的三合村都会迎来一群群“写生大军”。他们用缤纷的颜料和灵动的画笔，描绘这里的自然和乡愁。“写生大军”带来的写生经济，也为小山村的富裕带来了契机。

前不久，省委书记王国生到三合村调研时，对写生基地、带富乡邻的创业实践给予充分肯定。

“思路一转天地宽”。三合村“瓶颈”变“杠杆”，发展“手绘小镇”的故事，要从村里返乡创业的青年党员冯亚珂说起……

1 踏上“返乡路”

31岁的冯亚珂是三合村土生土长的山里娃。历经十年寒窗，他不负众望考入洛阳师范学院学习绘画，成为村里为数不多的大学生。

学生时代的冯亚珂，每年都会跟随老师到山区采风。每每面对写生基地的老屋、老树，他都会想到自己的家乡，想到创业。“古朴自然的三合村，不就是一个天然的写生基地吗？”

彼时的三合村，是豫西伏牛山区许许多多贫困山村中的一个。全村352户人家分散为32个自然村，近1/3都是贫困户。对他们来说，脱贫致富是猴年马月的事。

由于缺乏资本和历练，2009年大学毕业的冯亚珂并未直接创业，而是响应国家号召参军入伍。两年军旅生涯，锻炼了他的意志，使他有了担当。

2011年，冯亚珂从部队转业。带着父母的期盼，他辗转到郑州与朋友共同经营一家画室，从事艺术培训。然而，执着的冯亚珂并未放弃创业梦想，2012年，他还特意在老家入了党。

此后几年，冯亚珂走遍了省内外的写生基地，也在圈子中积累了广泛人脉，创业愿望愈加强烈。2016年年初，冯亚珂毅然离开了城市，回到大山。

2 铺展“新画卷”

回到家乡，冯亚珂开始用一位画家的眼光，去打量这个熟悉的村庄。屋后的山峦、门前的河流、破败的土房、还有那墙根的老汉，每一个场景都恰如其分地成为一幅无需修饰的画作。

“与旅游景区的精致相比，写生基地更加追求原生态，无需大量投资、过分雕琢。只需一个落脚的地方，大家便会欣然而至。”冯亚珂创业的第一步，便是修建家庭宾馆。

那年，冯亚珂借遍了亲戚朋友，筹措120多万元，大张旗鼓拆旧房、建宾馆。乡亲们嘴上没说，心中不理解、不看好的想法始终都有。

从宾馆结构设计到内部装修，冯亚珂凡事都亲自上手。2016年8月，一栋别致的四层小楼拔地而起，成为全村最气派的建筑。

随后，一个个写生团队纷至沓来，一床难求。短短两个月时间，冯亚珂累计接待了1500人。三合村在业界声名鹊起，数十家高校、画室慕名而来，建立写生基地。

初次创业的成功、业内师生的赞誉，增强了冯亚珂创业的信心，也为脱贫攻坚打开了新路子。2017年开春，当地专门成立了建设指挥部，打造伏牛山写生基地。

一年间，三合村家庭宾馆从1家增至22家，建设了写生亭、展示墙，修复了老井、旧宅、豆腐坊等景观，“手绘小镇”的美丽画卷徐徐铺开。

3 撑开“致富伞”

人气带来了财气。除了家庭宾馆的兴起，“手绘小镇”的发展也直接拉动了群众就业，催生了一批山村新业态。

56岁的贫困户冯孟立是村里有名的大厨。过去，谁家有红白喜事，都请他去掌勺。但由于活儿并不多，收入就不稳定。如今，每到旺季，老冯就在冯亚珂的宾馆当厨师，一天150元，每月都有三四千元进账。

贫困户李九春是个“羊倌”。这几年，由于行情起伏，老李搭了工夫，也没赚到几个钱。如今，学生多了，老李卖起了羊肉。去年一年，他宰了20多只羊，收入颇丰。今年，他通过到户增收项目，扩大了养殖规模。

与老冯和老李不同，年过花甲的张寿娃无法从事体力劳动，冯亚珂就给老张谋了一个“农民模特”的生计。一开始，面对学生的目光，老张还有些不自然，如今他已能和年轻人谈笑风生。用他的话说，就是“在门前石头上坐一晌，就能挣上百十块”。

写生是美学产业。“手绘小镇”的发展，带给三合村的不只是物质收益，还提升了乡村文明和农民素质。

“‘手绘小镇’的成功，关键在于转变了思想观念。”冯亚珂说。如今，脱贫攻坚、乡村振兴，让广阔农村大有可为。他将持续扎根农村，和乡亲们一起用辛勤双手“画”出美好新生活。（洛阳日报记者 白云飞 文/图）