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清华校友三创大赛先进制造行业总复赛在洛阳落幕
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2018-04-16 09:15

　　14日，第三届清华校友创意创新创业大赛先进制造行业总复赛暨中原国际先进制造大赛决赛落幕。

　　本次大赛由清华校友总会、清华大学河南校友会主办，清华高端装备院洛阳基地及清华大学洛阳校友会承办。大赛自去年12月启动以来，历经数月选拔，来自5个赛区的86支团队入围，涵盖智能制造、机器人、轨道交通等领域。大赛按照创意及命题组、种子组、天使组、成长组等分组展开激烈角逐。

　　最终，“轻巧型高速流水线并联机器人”“新能源汽车电池网络组合与维护技术及其产业化、低价高效液流电池及电网级电力储存技术”等7个项目获得各分组一等奖。其中，我市参赛项目“基于计算机视觉的智能检测系统”获天使组二等奖。

　　当日，比赛还举办了先进制造产业峰会，由清华深圳研究生院副院长王晓浩等业内专家作专题报告，并邀请企业、投资人、科研机构代表上台，围绕制造业创新平台建设、智能制造等进行多维度对话。

　　市领导贺敏、马志强等参加相关活动。（洛阳日报记者 陈曦 通讯员 朱甜媛）
[ 责任编辑：张惟一（见习）]
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