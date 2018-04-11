洛阳湖南路农贸市场改造提升 “颜值”高菜价不上涨

位于涧西区的湖南路农贸市场作为牡丹文化节提升改造项目之一，经过20多天的“梳洗打扮”，“颜值”明显高了。

焕然一新的湖南路农贸市场

位于涧西区的湖南路农贸市场作为牡丹文化节提升改造项目之一，经过20多天的“梳洗打扮”，“颜值”明显高了。

涧西区市场发展服务中心主任魏莹说：“湖南路农贸市场建成近20年，设施老化、环境较差，本次被列为牡丹文化节提升改造项目后，我们结合市场实际情况制订提升改造方案，目前施工已完成。”

记者在现场看到，市场功能区划分明晰，有蔬菜区、牛羊肉区、水产区等，地板为全新的防滑地砖，大棚再次吊顶，货品摆放有序，看起来焕然一新。

正在选购调味品的张女士说：“我家就在附近，在这儿买菜已经十来年了，现在的环境跟以前比真是好多了，之前我还担心菜价会因为改造上涨，没想到还跟之前一样。”

魏莹说：“农贸市场改造叫好也叫座是我们的初衷，本次改造不增加商户负担，所以市民不用担心菜价会因改造而上涨。今后，我们将对涧西区内具备改造条件的市场分批分期进行改造，改善市民的购物环境。”（洛阳晚报记者 郭飞飞 通讯员 高德权 尚献鸿 文/图）