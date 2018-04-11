洛阳抢抓“一带一路”机遇 力促跨境电商产业发展

随着“一带一路”建设的持续深化、“互联网+”业态的蓬勃发展，跨境电商正在为我市的发展提供新的强大的动力。在15日举行的牡丹之约·全球跨境产业融合高峰论坛上，与会专家学者共同探索投资促进地方开放型经济发展的新模式、新路径和跨境产业融合发展的持续机制，为我市跨境电商产业发展建言献策。

论坛现场

论坛上的美女嘉宾

核心提示

随着“一带一路”建设的持续深化、“互联网+”业态的蓬勃发展，跨境电商正在为我市的发展提供新的强大的动力。在15日举行的牡丹之约·全球跨境产业融合高峰论坛上，与会专家学者共同探索投资促进地方开放型经济发展的新模式、新路径和跨境产业融合发展的持续机制，为我市跨境电商产业发展建言献策。

1 打造跨境电商服务洛阳枢纽

电子商务产业，是我市“565”现代产业体系的重要组成部分。商务部投资促进事务局副局长李勇说，目前全球电子商务已进入全面发展的新时期，在跨境电子商务方面实现跨越式发展，对促进企业和外贸转型升级、打造新的经济增长点、突破贸易壁垒、融入“一带一路”建设等都具有重大意义。

“跨境电商一定是未来国际贸易的主渠道。”电子商务交易技术国家工程实验室主任柴跃廷说，“目前跨境电商主要商品基本上以小额消费品为主，一般的货物贸易还没有进入网络通道，这是抢抓跨境电商产业发展的重大机遇。”

近年，我市在跨境电子商务产业方面发展迅速。洛阳市跨境电商全球运营中心由市城乡一体化示范区与电子商务交易技术国家工程实验室合作共建。该中心已建成跨境电商综合服务平台、大数据平台、商务智能平台、云仓储物流管理平台及跨境供应链管理平台等，可以帮助中小电商企业解决跨境电商通关、物流、支付、结汇等问题，以实现快捷通关，让跨境电子商务像内贸一样简单。

未来，我市将持续推进与“一带一路”沿线国家、节点城市的合作对接，打造跨境电商服务洛阳枢纽。

2 新模式推动跨境电商新发展

在论坛上，海外仓等成为大会“热词”。与会专家对跨境电商目前出现新趋势和新模式的分析，为我市跨境电商产业发展提供了新的思路。

海外仓在促进跨境电商发展中发挥着越来越重要的作用。过去，海外仓只具备本地化仓储、本地化配送等传统功能，如今，海外仓已演变为一个集平台贯通、海外仓储、人才培养等多功能于一体的智慧平台。

“品牌出海时代已经来临。”广东亚太电子商务研究院院长、广东省现代物流研究院学术院长陈海权表示，未来跨境电商要专注做两件事，一是做品牌，二是做供应链，海外仓正是供应链的一部分，是整个跨境电商生态的一部分。

斑马物联网是一家经营海外仓业务的公司，其出口业务负责人周炜表示，海外仓实现了中国商品在海外、服务在海外、品牌在海外。海外仓不仅是物流体系的一部分，还是加快品牌出海、扎根当地的加速器。

3 打造跨境电商生态圈

对于我市跨境电商发展，与会专家学者纷纷建言献策。

柴跃廷认为，发展跨境电商产业，应该着力加速构建全球化跨境电商综合服务体系，打通市场与政府之间的桥梁，实现国内外平台的互联。

对于洛阳跨境电商产业未来的发展，柴跃廷建议，应积极建立与国外城市和地区间跨境产业融合的协调工作机制，采取更加优惠的措施，鼓励企业或企业联盟“抱团出海”，对海外仓建设、交易平台建设、人才培养等提供更进一步的支持；洛阳在进一步推动跨境电商综合服务体系建设的基础上，应争取早日同更多国家或地区的跨境电商综合服务平台进行互联、互通、互认，打通全球性的跨境电商综合服务体系及国际贸易的网络通道。

eBay大中华区商务拓展总监胡存水建议，洛阳要更加注重海外仓的建设和运营，随着跨境电商产业的发展、产品销售差异化，越来越多的商家对海外仓的需求不仅是本地仓储、配送，还包括产品返仓维修、退换货服务、金融服务、二次配送等。

中国产业互联网研究院主任、酷特智能工学院副院长李克鹏表示，跨境电商企业要熟练运用大数据，更好地了解海外客户需求和开拓海外市场。（ 洛阳日报记者 郭秩铭 孙小蕊/文 刘冰/图）