洛阳579个就业见习岗位等您来

昨日，《洛阳晚报》记者从市人社局获悉，今年我市第三批就业见习岗位已公布，共有7家单位提供579个就业见习岗位。

昨日，《洛阳晚报》记者从市人社局获悉，今年我市第三批就业见习岗位已公布，共有7家单位提供579个就业见习岗位。

此次提供的见习岗位包括行政文员、销售代表、高职教师、医护人员等，用人单位涉及信息技术、职业教育、医疗护理、工程咨询等行业，企业见习期为3个月至6个月，事业单位见习期为3个月至12个月。

自即日起，凡是我省有就业见习意愿的、毕业2年内离校未就业，并在市人才服务中心进行实名登记的普通高校毕业生和离校2年内未就业的中专中职毕业生均可报名。

参加就业见习的人员，每月由用人单位提供不低于城市区失业保险金标准的生活补贴，市财政给予一定补助。目前，我市市本级见习岗位的生活补贴不低于每人每月2376元，其中市财政补助1000元。此外，用人单位须为见习人员购买人身意外伤害保险。

需要就业见习岗位的毕业生，可先登录洛阳人才网查看岗位信息，与用人单位洽谈确定见习意向后，持相关证件到位于洛阳会展中心B区的市人才服务中心23号玻璃房进行资格审核，凭审核合格的洛阳市高校毕业生见习报名表到用人单位报名；也可以先办理见习资格审查手续，再与见习单位洽谈面试。

咨询电话：0379-69933860 （洛阳晚报记者 连漪 特约通讯员 李帆）