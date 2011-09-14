党建带动文化 文化牵引发展——七二五所“动车组”文化解读之三

省委书记王国生到中船重工第七二五研究所调研，对该所“动车组”文化给予肯定并建议推广，这是因为，在党建引领下创立的这一独特的企业文化，在七二五所军民融合发展中起到了至关重要的作用。

近日，在中船重工第七二五研究所洛阳双瑞特种装备有限公司，一批新型高端不锈钢泵阀产品下线，正在接受检验 记者潘郁 摄

省委书记王国生到中船重工第七二五研究所调研，对该所“动车组”文化给予肯定并建议推广，这是因为，在党建引领下创立的这一独特的企业文化，在七二五所军民融合发展中起到了至关重要的作用。

七二五所按照“抓党建从工作出发，抓工作从党建入手”的方针，始终坚持建设具有国有企业特点的企业文化，把思想文化建设作为党建工作的重要内容纳入考核，真正做实“党建带动文化，文化牵引发展”。

七二五所所长马玉璞告诉记者，“动车组”文化，在企业日常管理中就是充分激发每个单位、每个职工的主观能动性，自我加压，协调互动，推动发展；在党建工作中，就是按照“四个合格”要求，充分发挥共产党员在技术创新、管理创新、QC活动及经营工作中的先锋模范作用，形成“一个党员就是一面旗帜，一个支部就是一个堡垒”的党建促发展格局。

七二五所有4000多名员工，其中有1500多名党员，分布在全所52个党(总)支部。如何将发挥党员的先锋模范作用与人人都是自带动力的“动车车厢”的“动车组”文化有机结合起来？该所找准了一个最佳结合点——将“做合格党员”与强军报国奉献社会的使命相联系，在真学实做中解决问题、发挥作用。

该所落实集团公司“学张进，当先锋，做表率，比贡献”主题活动，在全所掀起学习张进事迹热潮，树立“航母工程”配建团队先进典型，全面激发党员领导干部和普通职工的斗志和热情，使之成为推动发展的重要精神力量。

为发挥好各党(总)支部在创新创效工作中的堡垒作用，该所把QC活动作为党员发挥先锋模范作用的重要抓手。按照年度QC小组活动安排，所里的党员和普通职工围绕生产管理和职工关注的问题，在提高产品、工作和服务质量，安全环保及节能降耗等方面广泛开展QC小组活动，取得了丰硕成果。2017年全所申报QC小组课题310项，当年完成291项，成果率为94%，年创可计算经济效益1469万元。

在合理化建议工作方面，该所也注重激发党员和骨干的创新潜力，使之成为推动发展的核心力量。以双瑞风电公司为例，在党员班组长的带领下，该公司去年全年共提出2715个改善提案，落实2160个，落实率达79.56%。这些提案如一个个活跃的细胞，支撑公司良性运转。

“动车组”文化的核心，是激发出每个人、每个团队的主观能动性，成为自带动力的“动车车厢”。在党建引领下，七二五所进一步加强人才队伍建设，延伸科研人员和一线技能骨干的职业发展通道，培养专家型的技术、技能人才，优化了人才晋升的“双通道”机制，将业绩与发展机遇、职责与管理考核、激励与价值贡献结合到一起。

按照“双通道”机制，专业人才的职业发展通道向上延伸，设立了各专业领域的学术领军人物、学术带头人和主任技师等高级人才称号。对于选拔出的高级人才，除了享受组建研发团队时拥有调用人员、设备、资金等的优先决策权，以及优先推荐参加各类外部人才奖项评选，同时还享受所在单位相应领导级别的政治生活待遇和薪酬福利标准，极大调动了专业技术人员的积极性。

伴随着第三次创业，七二五所企业文化建设进入深入发展阶段，“动车组”文化在军工科研和军民融合发展的各个方面“全面开花”，在党和国家发展的新时期，新形成了以“哈密精神”“航母配建精神”为代表的系列企业文化，基本形成了“动车组”文化谱系，对激励员工投入保障海军装备建设和国民经济建设浪潮发挥了重要作用。（洛阳日报记者 赵志伟 李冰 通讯员 张豪豪）