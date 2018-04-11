记者跑腿：离婚证上的字变模糊 再婚领证前得补领离婚证

市民毛女士离异后，打算和男友办理结婚登记，可因她离婚证上的出生日期字迹有些模糊，工作人员告知她这属于无效证件，无法领取结婚证，她不知道该怎么办。

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市民毛女士离异后，打算和男友办理结婚登记，可因她离婚证上的出生日期字迹有些模糊，工作人员告知她这属于无效证件，无法领取结婚证，她不知道该怎么办。

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毛女士今年52岁，因为和前夫性格不合，多年前协议离婚并领了离婚证。今年年初，毛女士认识一名男士，相处一段时间后于上周决定领结婚证，没想到遇到了难题。

“我是1966年出生的，离婚证上的出生日期一栏，最后一个数字‘6’有点儿模糊，看起来像‘1’，工作人员说没法判断是否和我身份证上的信息一致。”毛女士说，她离婚时间较早，离婚证上的字是手写的，时间长了字迹难免模糊，因此，她结婚的事儿耽误了。她求助记者，想了解如何解决这个问题。

-所跑单位

市民政局社会事务科

-跑腿经历

市民政局社会事务科工作人员说，如果市民离婚证上的字迹模糊或有涂改痕迹，会被认定为无效证件。毛女士需要申请补领一本新的有效证件，才能和男友办理结婚登记。

工作人员说，毛女士可携带本人身份证、户口簿和2张2英寸近期单人免冠照片，到当时为她办理离婚证的婚姻登记机关填写申请补领婚姻登记证声明书，免费补领一本新的离婚证，“原婚姻登记机关存有当事人的婚姻登记档案，核对信息无误后才能办理相关手续”。

另外，如果市民的原婚姻登记不是在婚姻登记机关办理的，或者婚姻登记档案已经移交的，需要本人向申请补领婚姻登记证的婚姻登记机关提供其婚姻登记档案证明材料。

需要注意的是，如果当事人办理过结婚或离婚登记，申请补领时的婚姻状况因离婚、丧偶或者复婚发生改变的，不予补发婚姻登记证。

工作人员提醒，虽然现在的结婚证和离婚证上字的是打印的，很少出现字迹模糊的情况，但还是建议平时把证件妥善放置，以免遇水出现损毁，或被调皮的孩子撕坏。

-办事结果

毛女士说，她这两天就去补领一本新的离婚证，然后和男友办理结婚登记。

-诉求人评价

谢谢《洛阳晚报》记者，告诉我这项免费服务的具体步骤。（洛阳晚报记者 李岚 通讯员 张效纲）