奖励文明行为 可以事半功倍

只有奖惩兼顾，才能厚植更多文明基因，涵养更多精神沃土，从而让一座城市文明的底线更加清晰。为呼吁大家维护洛阳美好形象，我市一社区推出了一项服务：只要游客签订“文明公约”，就能免费领牡丹扇。

只有奖惩兼顾，才能厚植更多文明基因，涵养更多精神沃土，从而让一座城市文明的底线更加清晰。

为呼吁大家维护洛阳美好形象，我市一社区推出了一项服务：只要游客签订“文明公约”，就能免费领牡丹扇。

谁都想生活在一个文明的城市里，大家举止有度，彬彬有礼，但是文明也需要培育与引导。之前，面对不文明行为人，我们多是“恨铁不成钢”的说教，希望通过灌输文明和惩戒，使他们幡然醒悟，效果往往不尽如人意。实际上，文明的养成，不仅要靠法律或制度的规范、约束，还要靠发自内心的自觉、自律。惩戒，可以让人心有敬畏、行有所止，当然不可或缺，但并非唯一选择，通过适当的奖励，对文明的引导往往有事半功倍的效果。

事实上，奖励助推文明的例子并不少见。

杭州市桐庐县就曾推出“文明行车可领奖励”的举措，车主只要没有发生负有责任的事故，没有交通违法记录，按规定年检，没有非法运营、超限，不违法停车，没有拒交停车费等，就有机会获得“桐庐文明车”的称号，在一年荣誉期内，文明车车主不仅能获得“桐庐文明车”标识，还可享受停车、投保、加油、银行办理业务、考核加分等若干奖励。

在瑞典，许多超市都设立了易拉罐和玻璃瓶自动回收机，如果顾客将易拉罐和玻璃瓶投入其中，回收机就会吐出收据，顾客凭借这个收据可以领到钱，作为奖励。

对于把文明当习惯的人来说，自然无需物质奖励，但是物质奖励是对文明行为的一种肯定，对于那些还未养成文明习惯的人而言，也是一种必要的文明驱动。一句话，对文明行为进行奖励，让文明的收益看得见、摸得着，唤醒人们文明之心，自觉加入到文明行列。

如果说，惩戒让人知道哪些不可为，那么奖励会让人明白哪些应该为，只有奖惩兼顾，才能厚植更多文明基因，涵养更多精神沃土，从而让一座城市文明的底线更加清晰。（新闻观察员 洛谭）